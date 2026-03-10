Ultimele articole

 

Gestul disperat al unei gravide din Hunedoara față de iubitul ei

Autor - Lavinia Ciofu
O metodă inedită de a anunța o sarcină a transformat o parcare din Hunedoara în scena unui moment viral. O femeie a ales să-i dea vestea cea mare partenerului său într-un mod public și direct, scriindu-i un mesaj pe mașină.

Imaginile cu autoturismul au fost filmate imediat de trecători și au ajuns pe internet, unde au strâns mii de aprecieri. Potrivit Spynews, videoclipul a generat și sute de comentarii din partea internauților, care s-au amuzat de situație.

Anunțul care a uimit un întreg cartier

Locuitorii unui cartier din Hunedoara au fost martorii unei scene rar întâlnite zilele trecute. O viitoare mamă a decis să renunțe la orice ocoliș și i-a comunicat iubitului său că va deveni tată într-un mod care a atras atenția tuturor.

Pe mașina bărbatului, care cel mai probabil îi aparține partenerului, era scris un mesaj cât se poate de clar. Femeia a scris direct pe autoturism vestea: „M-ai lăsat gravidă!”. Nu se știe dacă vestea a fost o bucurie pentru viitorul tată, însă gestul a devenit rapid subiect de discuție online.

Un alt gest public scump, de data aceasta la Cluj

Într-o altă situație care a captat atenția publică, un bărbat din Cluj a cheltuit zeci de mii de euro pentru a-și împăca iubita. Acesta a recurs la un gest de proporții pentru a-și cere iertare.

El a plimbat pe străzile orașului o platformă pe care se afla o mașină. Pe vehicul era afișat un mesaj simplu, dar costisitor: „Iartă-mă!”. Momentul a fost considerat unul dintre cele mai scumpe moduri de a cere scuze din România, demonstrând că gesturile publice pot lua forme neașteptate.

