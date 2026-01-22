23 ianuarie , 2026

Ultimele articole

 

AcasăLIFESTYLEGerul din București, o glumă? O israeliancă face comparație cu -24°C din...

Gerul din București, o glumă? O israeliancă face comparație cu -24°C din Kazahstan

Autor - Lavinia Ciofu
113
2 min.

A stat două zile în București. Două. Și a simțit pe pielea ei gerul de care vorbește toată lumea. Dar reacția acestei turiste din Israel nu a fost deloc cea așteptată, pentru că a făcut o comparație cu stepele înghețate din Kazahstan care a explodat pe internet.

Povestea a început cu o vizită banală în Capitală. Numele ei este Shani Berger Arad, o figură destul de cunoscută online. Conform Prosport, ea nu s-a mirat atât de frig, cât de felul în care îl percep românii. A văzut panica. A auzit știrile apocaliptice. Așa că a decis să spună și ea ceva.

„Acolo erau -24 de grade Celsius”

Frigul de aici i-a amintit de o aventură cu adevărat extremă. Shani Berger Arad a povestit că știe ce înseamnă gerul năprasnic, dar nu cel din București. Ci cel din Kazahstan. Comparația ei a schimbat total perspectiva pentru românii obișnuiți să se vaite de fiecare iarnă.

„Acolo erau -24 de grade Celsius”. Atât a spus. O singură frază care a cam tăiat din elanul celor care se plângeau de vremea din Capitală. Mesajul ei? Simplu. Totul e o chestiune de perspectivă, pentru că ce înseamnă cod roșu pentru unii, pentru alții e doar o zi mai friguroasă. Evident, postarea a strâns imediat zeci de reacții.

Citeste si:  Cele mai arțăgoase femei din horoscop. Nu te certa niciodată cu ele, că n-ai sorți de izbândă!

Cine este Shani Berger Arad și ce dramă ascunde

Dar povestea asta despre vreme ascunde o dramă personală. Shani Berger Arad nu e o turistă oarecare. A devenit cunoscută după ce și-a documentat viața la fermă, un proiect de suflet care s-a terminat. Brusc. Ea a fost cea care a anunțat totul, fără loc de interpretări.

O singură propoziție a pus punct unui capitol din viața ei: „S-a încheiat”. Fără explicații. Poate de asta a și venit în România. O pauză? O încercare de a o lua de la capăt, departe de ferma care i-a fost totul? Cert e că avea nevoie de o schimbare de peisaj.

De la viața la fermă la șocul termic din Capitală

Ce contrast. De la munca la fermă și viața în natură, direct în agitația Bucureștiului, pe un ger de crapă pietrele. A fost, probabil, o experiență intensă. Dar Shani a arătat că e puternică. În loc să se plângă de frig, l-a transformat într-o lecție despre cum te adaptezi.

Mulți dintre cei care au citit ce a scris au recunoscut că exagerează cu probleme mărunte. Comparația cu cele -24 de grade din Kazahstan a fost ca un duș rece. La propriu și la figurat. Ironia sorții…

O lecție neașteptată despre relativitate

Așa s-a transformat vizita de două zile a lui Shani Berger Arad într-un mic fenomen pe internet. Fără să vrea. Povestea ei ne aduce aminte de un lucru simplu: greutățile sunt relative. Ce pare catastrofă pentru noi, pentru alții e o nimica toată.

Citeste si:  5 soluții eficiente care te vor ajuta să reduci senzația de foame

Gerul din București o să treacă. Însă perspectiva oferită de turista din Israel s-ar putea să ne rămână în minte. O lecție despre cum privim lucrurile. Atât.

Articolul precedent
Doar 3 luni de căsnicie – o influenceriță șterge cu laser 3 tatuaje după dezvăluirile soțului
Articolul următor
La 99 de ani, Mel Brooks dezvăluie secretul longevității – un singur lucru
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Studiu: Femeile preferă chiloții clasici în detrimentul celor tanga

O nouă cercetare indică o schimbare în preferințele femeilor privind lenjeria intimă, confortul devenind prioritar în fața stilurilor considerate tradițional sexy. Chiloții clasici, de...

Analiză comparativă a serviciilor de livrare de mese sănătoase

Publicația Bonappetit a analizat, pe parcursul mai multor ani, principalele servicii de livrare a meselor sănătoase. Testele au vizat atât kituri de gătit, cât...

Colecția MSGM Toamnă 2026: Liniștea, tema centrală

Mesajele „Liniște”, „Tăcere” și „Nu Deranjați” au fost imprimate pe hanorace, cravate și geci matlasate în noua colecție MSGM. Potrivit unei analize Vogue, designerul...

Sănătatea planșeului pelvin: Sfaturi esențiale pentru femei și bărbați

Sănătatea planșeului pelvin este adesea un subiect tabu, redus la discuții despre sarcină sau îmbătrânire. Experții atrag atenția asupra importanței îngrijirii zilnice a acestei...

Confidentialitate

Politica Cookie

Termeni si conditii

Contact

Copyright © Lyla, 2019 | website by Click Media