Casele de modă de lux au prezentat modele de genți cu un singur curelu pentru colecțiile de primăvară 2026, designuri care, deși interesante, ridică întrebări despre utilitatea lor de zi cu zi.

În sezonul acesta, pe podiumurile de la Paris și Milano, accesoriile au atras atenția publicului și criticilor deopotrivă. Gențile cu un singur curelu, deseori lăsate intenționat deschise sau înclinate, au fost piesa centrală în colecțiile unor designeri de top, precum Jonathan Anderson la Dior sau Jack McCollough și Lazaro Hernandez la Loewe. Aceste modele ies din tiparele clasice și propun o abordare artistică, dar și riscantă, asupra accesoriilor de zi cu zi.

Un design care provoacă discuții

La Dior, debutul lui Anderson în moda feminină a inclus genți în nuanțe pastelate, decorate cu funde și prinse de un singur curelu de piele. Acestea erau purtate în unghiuri neobișnuite, iar interiorul colorat era vizibil parțial. Fendi a adus în prim-plan modelul Peekaboo, reinterpretat cu lateralele tăiate pentru a scoate în evidență detalii cu paiete. Loewe a prezentat modelul Amazona 180, purtat neglijent în mâna modelelor, lăsat deschis și înclinat spre dreapta.

Dior: Curele subțiri, design asimetric, interior parțial expus.

Curele subțiri, design asimetric, interior parțial expus. Fendi: Tăieturi laterale care evidențiază detalii cu paiete.

Tăieturi laterale care evidențiază detalii cu paiete. Loewe: Amazona 180 purtată deschis și înclinat.

Acest tip de design aduce cu sine un risc evident: pierderea obiectelor personale. „O mișcare greșită și cheile tale pot ajunge în canal”, menționează autorul articolului original, care povestește cum a învățat în New York să nu lase niciodată geanta deschisă în public, pentru a evita furturile.

Securitate sau estetică?

Unele branduri au venit cu soluții pentru a crește siguranța. Tod’s a adăugat un capac supradimensionat care acoperă deschiderea, iar Dior a folosit pliuri elegante din piele pentru a masca interiorul. Pe podiumul Loewe, gențile au fost prezentate intenționat deschise, însă în viața reală pot fi purtate și închise, în funcție de preferințe.

Motivația din spatele alegerii

Jonathan Anderson, cunoscut pentru stilul său jucăuș și subversiv, a adus o schimbare față de estetica clasică, elegantă a casei Dior. Această direcție nouă semnalează o dorință de explorare și inovație în cadrul brandului. La Loewe, McCollough și Hernandez continuă tradiția de a provoca publicul cu accesorii care pun la încercare limitele funcționalității.

O reflecție a vremurilor actuale

Autorul articolului vede în aceste genți o reflecție a vulnerabilității și incertitudinii din societatea de azi. „Lumea simte că s-a deplasat pe axa ei”, scrie el, făcând referire la instabilitatea politică și socială. Gențile deschise și dezechilibrate devin astfel un simbol al modului în care oamenii încearcă să facă față acestor vremuri.

„În zilele în care mă simt ca și cum aș fi agățat de un fir, o geantă care se potrivește cu starea mea ar putea fi un fel de mângâiere”, adaugă autorul. Această comparație transformă un accesoriu aparent banal într-un simbol al fragilității umane.

Designul instabil reflectă haosul actual.

Vulnerabilitatea accesoriului creează o legătură emoțională cu purtătorul.

Va prinde acest trend la public?

Deși gențile cu un singur curelu au dominat podiumurile, rămâne de văzut dacă publicul larg le va adopta. Marile case de modă testează astfel limitele dintre estetică și utilitate, iar reacția consumatorilor va determina dacă aceste modele vor deveni obișnuite sau vor rămâne doar o curiozitate artistică.

Momentan, acest trend stârnește discuții și curiozitate. Dacă aceste genți vor ajunge în magazine, sfatul autorului este simplu: „Poți ignora styling-ul de podium și să o ții închisă.”

Moda continuă să surprindă și să provoace, iar gențile cu un singur curelu sunt încă un exemplu de cum designul poate reflecta stările și provocările vremurilor pe care le trăim.