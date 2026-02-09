Genele false, un trend periculos: Adolescentele ajung la spital cu arsuri pe cornee

Le vezi pe rețelele sociale și par perfecte. Dar trendul genelor false trimite tot mai multe adolescente direct la spital. Vorbim serios. Fete din toată țara ajung la Urgențe cu arsuri pe cornee, cu infecții oculare de speriat. Motivul? Un lipici ieftin, luat la nimereală de pe net sau din primul magazin.

Medicii din marile orașe sunt deja în alertă. Conform Adevărul, camerele de gardă sunt pline de fete cu ochii umflați și roșii, care se plâng de dureri groaznice și nu mai văd clar. Nu e o joacă, nu e o simplă iritație. Sunt leziuni chimice. Leziuni care le-ar putea lăsa fără vedere. Pentru totdeauna.

Lipiciul care arde: Ce substanțe toxice se ascund în adezivi

Ce e, de fapt, în lipiciul ăla? Un cocktail chimic, spun medicii. Pare inofensiv, dar mulți adezivi conțin cianoacrilat – o rudă a super-glue-ului – sau formaldehidă, un conservant care provoacă alergii violente. Pielea din jurul ochilor e extrem de sensibilă. O picătură de lipici ajunsă aiurea poate provoca arsuri chimice, conjunctivite severe sau infecții bacteriene care abia se mai tratează.

Pericolul crește exponențial când fetele își pun genele acasă, după un tutorial pe YouTube. Nu au experiență. Nu înțeleg riscurile. Așa ajung să lipească genele direct pe piele sau, mai rău, lipiciul le intră direct în ochi, pe cornee. Consecințe? Pe viață.

Coletul-surpriză de pe net: Cum ajung produsele periculoase la ochi

Adevărata problemă sunt produsele comandate de pe site-uri dubioase sau din magazine cu de toate. Specialiștii avertizează: multe kituri de gene false vin fără etichetă în română. Fără nicio garanție. Respectă normele europene? Habar n-ai. Fetele pur și simplu nu știu ce chimicale își pun la câțiva milimetri de ochi.

Și de ce le cumpără? Pentru că sunt ieftine. Ironia sorții… o economie de câțiva lei se transformă în facturi uriașe la spital și probleme de sănătate care durează ani. Controlul acestor produse este zero. Și asta e înfricoșător.

„O presiune uriașă”. Rolul toxic al filtrelor și al rețelelor sociale

Dar nu e doar despre produse. Medicii văd o cauză mult mai adâncă. „Vedem o presiune uriașă asupra fetelor foarte tinere de a arăta într-un anumit fel. Machiajul excesiv și genele false au devenit normalitate la 13-14 ani, dar riscurile sunt ignorate”, avertizează specialiștii citați de sursa menționată. Filtrele de pe Instagram și TikTok au impus un ideal de frumusețe fals. Unul pe care adolescentele îl vânează cu orice preț.

Avem o generație întreagă care învață machiaj de la influenceri, nu de la profesioniști. Coincidență? Puțin probabil. Un specialist ți-ar spune și despre pericole, nu doar despre cât de bine arăți.

Ochi roșii și durere? Când trebuie să fugi la camera de gardă

Orice mic disconfort după aplicarea genelor e o urgență. Punct. Părinții trebuie să vorbească deschis cu fetele lor despre riscuri și să nu ignore semnele. Dacă apare usturime, durere, roșeață puternică, dacă ochii lăcrimează abundent sau vederea devine neclară, trebuie mers imediat la medic. Imediat. Doar un oftalmolog poate evalua corect daunele și poate da un tratament care să prevină ceva mult mai rău.

Ce recomandă specialiștii? E simplu. Folosiți doar produse testate dermatologic și oftalmologic, de la firme serioase. Sau, soluția cea mai sigură: mergeți la un salon, la un profesionist autorizat. Cineva care știe ce face.