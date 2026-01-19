Gene de vis? O vedetă dezvăluie secretul. Acum e redus

Visezi la gene lungi și sprâncene perfecte, fără să dai o avere la salon? Normal. Pare un vis. Dar o vedetă susține că a găsit cheia, iar rezultatele au lăsat-o mască. Chiar pe ea. Vorbim despre Molly-Mae Hague, fostă concurentă la Love Island și influencer cu o armată de urmăritori, care a povestit despre secretul din spatele genelor și sprâncenelor ei naturale.

Partea cea mai bună? Nu trebuie să spargi banca pentru asta. Publicația Ok scrie că produsele folosite de ea, de la Nanolash, au o reducere de 25% pe LookFantastic. Trebuie doar să folosești codul FLASH25 la checkout.

„Niciodată nu mi-au arătat așa sprâncenele și genele”

Pe Instagram și YouTube, Molly-Mae a recunoscut că a făcut o obsesie. Pur și simplu nu se mai oprește din lăudat produsele. „Prietenii mei nu mai suportă să mă audă vorbind despre creșterea genelor și sprâncenelor, dar nu mă pot opri. Niciodată nu mi-au arătat așa sprâncenele și genele”, a mărturisit ea. Vedeta a povestit că a luat serurile direct de la salonul ei de sprâncene, la sfatul specialistei. Nu știa de brand. A mers pe încredere.

Ca să arate diferența, a pus pe net o poză mai veche. „Asta era acum 2 săptămâni și jumătate. Nici măcar nu am făcut poza asta ca să urmăresc progresul, era de fapt o poză cu tenul meu, dar sunt pur și simplu șocată de creștere”, a adăugat, uluită de cât de repede s-a văzut totul.

Cât costă și ce promite serul-minune?

Atenție, oferta e limitată. Serul pentru sprâncene, Nanobrow, promite sprâncene mai dese în 30 de zile și acum costă 34,50 lire, redus de la 46. Ingredientul-cheie? Extract de rădăcină de ginseng, plus arginină pentru hidratare și peptide care stimulează creșterea.

Serul pentru gene Nanolash, care le alungește și le întărește, e și el redus. Ajunge la 29,25 de lire, de la 39 de lire. Promisiunea producătorului e una mare: o creștere de 50% în 30 de zile, cu gene mai groase, mai închise la culoare și mai sănătoase.

Miracolul are și un preț. Ce se întâmplă când nu-l mai folosești?

Dar există un dar. Efectele nu sunt permanente. Surprinzător? Nu prea. Odată ce ai obținut rezultatul visat, nu poți abandona produsul. Brandul Nanolash e sincer în privința asta. Instrucțiunile sunt clare: „Când atingeți lungimea și grosimea dorită a genelor, nu încetați să utilizați Nanolash. Folosiți serul de 2-3 ori pe săptămână pentru a le oferi o hidratare profundă și pentru a menține efectul”. Așa funcționează majoritatea serurilor, pentru că genele au propriul lor ciclu de regenerare.

Realitatea asta i-a dezamăgit pe unii. O recenzie de trei stele de pe LookFantastic sună ca un avertisment: „Am început să folosesc serul în mai, iar în august genele mele erau demențiale, atât de lungi și groase, însă de atunci au căzut și s-au rupt, deși am continuat să folosesc serul. Deci da, funcționează uimitor și obține rezultate grozave, dar din păcate nu pe termen lung.”

Clientele confirmă: „Am renunțat la alt brand după 5 ani”

Și totuși, recenziile bune sunt mult mai multe. Clientele sunt la fel de entuziasmate ca Molly-Mae. Una dintre ele a scris despre serul de gene: „Am trecut la acest produs de la UKLASH, pe care îl foloseam de peste cinci ani. Genele mele sunt cele mai lungi și mai groase pe care le-am avut vreodată.”

Alta a fost impresionată de viteză: „Mi-a fost recomandat de prietena mea cea mai bună și de mama ei și wow! Am folosit tratamentul de aproximativ o săptămână și deja observ progrese!”. Nici serul de sprâncene nu se lasă mai prejos. O fană care l-a luat după ce l-a văzut la Molly-Mae a confirmat: „Acest ser pentru sprâncene chiar funcționează. Pot confirma că merită toți banii și acum sunt la al doilea tub, atât de mult îmi place”.