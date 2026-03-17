Influencera Quenlin Blackwell, o personalitate descrisă ca funcționând la 180 bpm, ne arată ce poartă în geanta ei Gucci Giglio de 2.350 de dolari. Iar conținutul este, pe bune, o surpriză totală. Ea însăși recunoaște: „Băi, am adus orașul cu mine în geanta asta”.

Un amestec neașteptat

La prima vedere, ai zice că e o geantă de designer ca oricare alta. Numai că în interior, lucrurile stau complet diferit. Blackwell poartă cu ea o murătură picantă (gustarea ei preferată), un aparat foto pe film Contax TVS 35mm, care costă 420 de dolari, și un deodorant de la Cyklar, Naked Neroli, la prețul de 20 de dolari, special pentru iluminarea pielii de la subraț.

Accesorii de lux și gadgeturi tech

Printre obiecte se numără și elemente de lux. Un breloc Gucci de 450 de dolari ține la un loc cheile de la Porsche. Dar lista de gadgeturi nu se oprește aici. Blackwell are și o pereche de ochelari inteligenți Ray-Ban Meta Wayfarer, evaluați la 459 de dolari, și un Kindle de la Amazon, care costă 160 de dolari, pentru momentele de relaxare.

Kitul de supraviețuire urbană

V-ați întrebat vreodată cum face față o persoană atât de agitată haosului zilnic? Ei bine, pentru a încetini ritmul, Quenlin se bazează pe jurnalul ei și pe o pereche de căști cu fir Apple EarPods (care costă 16 dolari, la reducere de la 19 dolari) pentru a asculta muzică clasică. Alături de acestea, în geantă se mai găsesc tablete antiacide Wonderbelly de 11 dolari, șervețele demachiante Neutrogena (7 dolari) și loțiunea de corp Jergens Original Scent, la prețul de 21 de dolari.

Secretul unui machiaj impecabil

Nicio geantă nu e completă fără un kit de machiaj.

Ea are la îndemână produse esențiale: un creion de buze MAC Cosmetics de 25 de dolari, rujul MACximal Silky Matte (tot 25 de dolari) și un gloss transparent Clear Lipglass de la aceeași marcă, la 24 de dolari. Pentru hidratare, folosește clasica cremă Nivea Skin Creme, care costă doar 9 dolari.

Și, ca să fie sigură că stabilește tonul oriunde merge, Quenlin poartă cu ea un obiect de-a dreptul bizar. Un fluier aztec al morții. Da, ați citit bine. Îl folosește, după cum spune chiar ea, pentru a „stabili tonul în încăpere”, ca nu cumva să i-o ia altcineva înainte.