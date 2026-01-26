Gata după 2 ani – Bella Hadid și Adan Banuelos s-au despărțit. Visul ei de a fi mamă, spulberat

Gata. După doi ani, povestea dintre Bella Hadid și cowboy-ul Adan Banuelos s-a încheiat. O iubire trăită intens, departe de ochii lumii, care părea o gură de aer proaspăt pentru fani. Acum, e doar o amintire.

Știrea a explodat în presa mondenă, confirmată de publicații internaționale și preluată rapid de E! News. Reprezentanții Bellei? Tăcere totală. Niciun comentariu oficial, ceea ce lasă ușa deschisă speculațiilor. Ea, 29 de ani. El, 36. Păreau să fi găsit rețeta perfectă, un echilibru între podium și viața la fermă. Păreau.

De la săruturi pătimașe în Texas la tăcere totală

Totul a început discret, dar a luat viteză. Era octombrie 2023. Bella abia se despărțise de Marc Kalman de trei luni. Apoi, a fost văzută cu Adan. Fără rețineri. Paparazzi i-au prins în Fort Worth, Texas, sărutându-se pătimaș și plimbându-se de mână pe străzi. Era evident pentru oricine: nu se ascundeau deloc.

Confirmarea a venit în februarie 2024. Fondatoarea Orebella a pus totul pe Instagram, cu o serie de poze de la ziua ei. Printre ele, o imagine cu ea și Adan. Pălării de cowboy asortate, simbolul lor. A adăugat și un GIF cu un sărut. Părea un basm modern, gata să înceapă.

Visul de a deveni mamă, amânat pe termen nedefinit

Relația lor prindea rădăcini, iar Bella vorbea tot mai mult despre viitor. Dar nu despre carieră. Nu. Prioritatea ei numărul unu era alta: familia. A spus-o clar, fără ocolișuri, într-un interviu pentru British Vogue din luna mai.

„Familia este în mintea mea,” a recunoscut modelul. „Abia aștept să fiu mamă.”

Ce e interesant? Dorința de a avea copii depășea cu mult visul căsătoriei. „N-am crescut niciodată gândindu-mă: «Oh, am această viziune despre căsătorie»,” a explicat ea. „Am această viziune de a fi mamă. Dar am ajuns într-un punct în care îmi spun: «Știi ceva? Asta e pentru mine». Cred că asta m-ar face cu adevărat fericită.” Ironia sorții… visul ăsta pare acum mult mai departe.

Apariția surpriză din Yellowstone: Un ultim proiect împreună?

Publicul i-a mai văzut împreună într-un loc total neașteptat. În decembrie 2024, au apărut într-un episod din „Yellowstone”. O surpriză totală. Bella juca rolul iubitei personajului lui Taylor Sheridan, creatorul serialului. Adan era chiar lângă ea, într-o scenă de strip poker. Chimia dintre ei era vizibilă, trecea dincolo de ecran.

Un val de despărțiri în lumea celebrităților

Ruptura dintre Bella și Adan nu e singulară. Pare că e un sezon al despărțirilor la Hollywood, un adevărat cutremur în viața amoroasă a vedetelor. Lista e lungă, dar iată doar câteva cupluri care au pus punct recent:

Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei: După 25 de ani de căsnicie, cuplul regal a anunțat divorțul pe 23 ianuarie, printr-o declarație comună în care au cerut respect pentru viața privată.

După 25 de ani de căsnicie, cuplul regal a anunțat divorțul pe 23 ianuarie, printr-o declarație comună în care au cerut respect pentru viața privată. Jaime King: Actrița a fost luată prin surprindere de cererea de divorț depusă de soțul ei pe 22 ianuarie, declarând pentru Page Six că a fost „complet șocată”.

Actrița a fost luată prin surprindere de cererea de divorț depusă de soțul ei pe 22 ianuarie, declarând pentru Page Six că a fost „complet șocată”. Vedetele din „Summer House”: După patru ani de căsnicie, au anunțat pe 19 ianuarie că au decis „amiabil să se despartă ca și cuplu”.

După patru ani de căsnicie, au anunțat pe 19 ianuarie că au decis „amiabil să se despartă ca și cuplu”. Tyler Hilton: Actorul din „One Tree Hill” a confirmat la începutul lunii ianuarie despărțirea de soția sa, Megan Park, după 11 ani de căsnicie.

Ce urmează? Pentru Bella, o perioadă de regăsire. Pentru Adan, întoarcerea la viața lui de dinainte. Iar pentru fani… rămâne doar amintirea unei iubiri care a ars scurt, ca-n filme.