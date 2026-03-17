Gap devine sponsorul exclusiv de îmbrăcăminte al festivalului Coachella și partener oficial de merchandise, aducând conceptul său, Hoodie House, direct pe terenul evenimentului. Celebrul festival de muzică și artă Coachella Valley va avea loc în California de Sud, în weekendurile 10-12 aprilie și 17-19 aprilie.

Ce este mai exact Hoodie House?

Este un hub imersiv. Situat chiar pe terenul festivalului, Hoodie House a fost gândit ca un spațiu unde fanii, creatorii de conținut și artiștii se pot conecta prin modă, muzică și cultură. Aici vor avea loc lansări exclusive de produse, vor exista opțiuni de personalizare și zone de lounge unde oaspeții se pot relaxa.

un loc unde invitații se pot reîncărca, pot crea conținut, se pot răcori și pot experimenta brandul Gap într-un mod complet nou.

Hanoracul de 100 de dolari, vedeta evenimentului

Piesa centrală a acestei activări este un hanorac în ediție limitată Gap x Coachella, disponibil în ambele weekenduri. Dar cum arată mai exact? Vine într-o paletă monocromă de negru, bleumarin și griul-erica specific Gap, fiind confecționat din fleece gros și materialul VintageSoft French terry.

Hanoracul va fi disponibil în mărimi de la XS la XXL și va costa 100 de dolari, iar personalizarea la fața locului va fi disponibilă pentru 10 dolari. Aceasta include patch-uri personalizate în ediție limitată, seturi de mărgele pentru șnurul hanoracului și talismane pentru genți, cu modele noi de talismane lansate în fiecare zi. Aceasta este a doua ediție a conceptului Hoodie House, după ce a fost introdus pentru prima dată la San Francisco toamna trecută (o mișcare ce pare să fi avut succes).

O mișcare strategică pentru brand

Decizia de a se asocia cu un festival de o asemenea anvergură face parte dintr-o strategie mai amplă a brandului de a se reconecta cu publicul tânăr și cu cultura muzicală.

„Coachella este una dintre cele mai influente scene globale pentru muzică, mișcare și creativitate, ceea ce îl face un loc natural pentru Gap să apară și să interacționeze cu publicul într-un mod mare,” a declarat Fabiola Torres, chief marketing officer la Gap. „Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm legătura cu cultura muzicală, Hoodie House aduce una dintre cele mai recunoscute piese iconice ale noastre în acel mediu și oferă participanților la festival oportunitatea de a și-o însuși.”

Și nu e o mișcare izolată. Colaborarea cu Coachella vine după lansarea videoclipului artistei nominalizate la Grammy, Young Miko, și o campanie virală cu grupul Katseye, consolidând poziția brandului ca „Home of the Hoodie” (Casa Hanoracului).

Acces prioritar pentru membrii fideli

Nu-i chiar așa de simplu pentru toată lumea. Hoodie House va fi accesibil atât pentru deținătorii de bilete de intrare generală, cât și pentru cei cu bilete VIP, însă membrii Gap Encore și deținătorii de carduri de credit vor avea un avantaj.

Aceștia vor avea oportunitatea de a-și rezerva acces expres la activare în Encore Market înainte de festival. Oricine se poate înscrie gratuit în programul Encore pentru a beneficia de acest acces.

Prețul vorbește de la sine.

