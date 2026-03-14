Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar se apropie cu pași repezi, evenimentul fiind programat pentru duminică, 15 martie. Ceremonia, cu o durată de 3,5 ore, va începe la ora 19:00 EST și se va desfășura la iconicul Dolby Theatre, gazda evenimentului încă din 2002. Pentru al doilea an consecutiv, amfitrionul serii va fi Conan O’Brien, care promite să aducă un plus de umor și efervescență galei.

Cum poți urmări covorul roșu gratuit

Pentru mulți, adevăratul spectacol începe înainte ca vedetele să-și ocupe locurile în sală. Covorul roșu este, fără îndoială, unul dintre cele mai așteptate momente. Anul acesta, segmentul oficial transmis de ABC va începe la 18:30 EST. Iar dacă vrei și mai mult conținut, postul E! va avea o transmisiune extinsă care începe încă de la ora 16:00 EST.

Și partea cea mai bună? Nu ai nevoie de un abonament la cablu pentru a vedea totul. Platforme de streaming TV precum DirecTV, Hulu + Live TV și Fubo includ postul ABC în pachetele lor de bază și oferă perioade de probă gratuite, permițându-ți să urmărești online întregul eveniment fără costuri.

Recomandari Ce pantofi vor purta vedetele la Oscar 2026? 4 tendințe majore pe covorul roșu

Cine va păși pe covorul roșu

Lista de nominalizați din 2026 garantează o defilare de staruri de primă mână. Printre numele așteptate cu nerăbdare se numără Jessie Buckley, Kate Hudson, Chloé Zhao, Elle Fanning, Natalie Portman, Delroy Lindo și Jacob Elordi. E drept că bătălia pentru trofee se anunță aprigă, mai ales la categoria „Cel mai bun actor”. Pe aplicația de pariuri Kalshi, 56% dintre utilizatori au mizat pe Michael B. Jordan, în timp ce Timothée Chalamet a adunat doar 35% din pariuri.

Previziuni de modă ce vor purta vedetele

V-ați gândit ce se va purta anul acesta la Oscar? Dacă ne uităm la ediția din 2025, rochiile metalice au fost un trend major, îmbrățișând formele unor vedete precum Demi Moore și Doja Cat. si, stilurile transparente și decupajele îndrăznețe, etalate de Sydney Sweeney și Emma Chamberlain la petrecerea Vanity Fair, au făcut furori.

pielea va fi din nou la vedere.

Recomandari Sofia Vergara a uimit într-o rochie Oscar de la Renta la gala din Los Angeles

Numai că anul acesta, se prognozează că rochiile croite oblic (cunoscute ca bias-cut) sunt „gata pentru o renaștere”, o estetică inspirată puternic de stilul anilor ’90 al lui Carolyn Bessette-Kennedy. În materie de încălțăminte, ne putem aștepta la multe barete, platforme și aplicații cu cristale. Cât despre coafuri, se pare că tunsoarea bob va domina covorul roșu, fiind deja adoptată de Margot Robbie, Selena Gomez, Gracie Abrams și Demi Moore.

Machiajul serii brandurile confirmate

Dincolo de tendințe, avem deja și câteva confirmări concrete (direct de la make-up artiști) despre produsele ce vor fi folosite pentru a crea look-urile spectaculoase ale serii. Iată ce știm până acum: