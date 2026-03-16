Covorul roșu de la Oscar 2026 a fost un adevărat spectacol, dar dincolo de trofeele clasice, noi am decis să premiem aparițiile care au tăiat, pe bune, răsuflarea tuturor. Ne amintim cu toții de rochia lebădă a lui Björk sau de creația Versace purtată de Jennifer Lopez, cea care a dus la inventarea Google Images. Pornind de la aceste momente iconice, am analizat ținutele din acest an pentru a vedea cine a dus mai departe moștenirea stilistică a Hollywood-ului.

De la avangardă la sustenabilitate

Anul acesta, Premiul Björk pentru Cea Mai Avangardistă Apariție i-a revenit regizoarei Chloé Zhao, care a demonstrat din nou că nu se teme să riște. În schimb, Mikey Madison, într-o creație Dior, a fost desemnată câștigătoarea Premiului Jennifer Lopez pentru Cea Mai Mare Senzație a serii, demonstrând că eleganța clasică poate fi la fel de șocantă.

Iar când vine vorba de modă responsabilă, Miyako Bellizzi a ridicat ștacheta. Ea a primit Premiul de Sustenabilitate Cate Blanchett pentru Cea Mai Bună Modă Vintage sau de Arhivă, purtând o rochie Dior by John Galliano din colecția de primăvară 1999 (o piesă de colecție procurată de la Tab Vintage).

Apariții curajoase și momente de show

V-ați întrebat cine a avut cea mai „dezbrăcată” rochie? Ei bine, Premiul Rihanna i-a revenit lui Zoe Saldaña, care a purtat o ținută îndrăzneață semnată Saint Laurent. Dar poate cel mai discutat moment a fost cel oferit de Demi Moore. Actrița a câștigat Premiul Cher pentru Cel Mai Bun Moment de Showgirl, într-o ținută cu pene de la Gucci.

Și nu e prima oară. „Demi Moore – pentru al doilea an consecutiv – aduce un omagiu lui Cher”.

Un moment cu adevărat memorabil.

Eleganță clasică și noi staruri

Pe covorul roșu și-au făcut loc și aparițiile care amintesc de grația Hollywood-ului de altădată. Jessie Buckley, într-o rochie Chanel, a primit Premiul Gwyneth Paltrow pentru Eleganța unei Actrițe Principale. În același timp, am fost cu ochii și pe noile talente care redefinesc stilul.

Audrey Nuna a fost de neoprit. Ea a câștigat Premiul Nicole Kidman pentru Starul în Ascensiune, iar apariția sa a fost pe măsura distincției. „Audrey Nuna, în ținuta ei aurită de la Thom Browne, încheie un sezon de excepție.”

Puterea detaliilor de la costum la crăpătură

Dar ce ar fi covorul roșu fără un costum impecabil? Michael B. Jordan a răspuns la această întrebare, câștigând Premiul Celine Dion pentru Cel Mai Bun Costum. Actorul a ales o creație Louis Vuitton care a demonstrat că eleganța masculină nu are limite.

Și, hai să fim serioși, când a venit vorba de Premiul Angelina Jolie pentru Cea Mai Bună Crăpătură, lucrurile au fost clare. „Nimeni nu a putut-o învinge pe Renate Reinsve.” Actrița a purtat tot o creație Louis Vuitton, care a redefinit perfect echilibrul dintre îndrăzneală și rafinament.