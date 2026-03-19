Gala anuală Art Production Fund a transformat locațiile The Grill și The Pool într-o veritabilă cabană de schi, reușind să strângă peste 1 milion de dolari pentru proiecte de artă publică. Evenimentul, cu tematică „après ski”, a adunat nume grele din lumea artei și a modei, care au fost întâmpinați cu shot-uri Absolut Tabasco servite la un bar sculptat în gheață.

O cabană montană în mijlocul orașului

Imediat la intrare, tonul a fost dat de o instalație specială. Lângă sculptura „Wistful Well” a artistei Kelly Wall, un asistent îi ajuta pe invitați să preseze bănuți pentru a-i transforma în monede suvenir. Instalația, creată inițial pentru bienala Made in L.A. de la Hammer Museum, a fost adusă la gală la sugestia directorului executiv al APF, Casey Fremont. „De fapt, este oarecum perfect pentru temă, pentru că are un aer montan”, a spus Wall, care va participa și la viitorul eveniment pentru copii Art Sundae.

„Nu m-am simțit niciodată atât de susținută”

Colaborarea cu fundația a fost una de succes pentru artistă. „Să lucrez cu Art Production Fund a fost uimitor – sincer, nu m-am simțit niciodată atât de susținută de cineva din lumea artei”, a adăugat ea.

Dar spectacolul nu s-a oprit aici.

În centrul încăperii, pe un patinoar improvizat, artista Amanda Ross-Ho, o altă colaboratoare a APF, a susținut un moment artistic intitulat „Untitled Figure (Reprise)”, alunecând pe gheață într-un combinezon ce imita un schelet.

Dress code reinterpretat și fondue la discreție

Iar invitații au interpretat codul vestimentar „après” în cele mai creative moduri. V-ați fi imaginat vreodată o gală cu rochii-plapumă, șaluri și paltoane din blană, hanorace cu „Aspen”, pulovere de schi și ochelari de protecție purtați pe post de accesorii de păr? E drept că unii au mers pe variante mai clasice, cum ar fi co-fondatoarea APF Yvonne Force Villareal și Cynthia Rowley, care au purtat căciuli albe din blană, sau artiștii Will Cotton și Sanford Biggers, care au optat pentru pulovere portocaliu aprins. Printre ceilalți oaspeți s-au numărat Mickalene Thomas, Derrick Adams, Marilyn Minter, Sergio Hudson, Raul Lopez, Anna Sui, Nicky Hilton Rothschild, Stacey Bendet, Athena Calderone și Huma Abedin.

În sala The Pool, invitații și-au găsit locurile indicate pe carduri ce semănau cu permise de schi de sezon, în timp ce programul evenimentului era un fel de hartă pliabilă a pârtiilor. Meniul a început cu fondue, iar pe parcursul serii și-au făcut apariția și celebrele „shot skis”. În tot acest timp, în baia de la parter, sponsorul Amazon Beauty a amenajat stații de înfrumusețare cu produse Clé de Peau Beauté (în timp ce Gucci și Moncler au echipat personalul cu căciuli tematice).

„Arta devine mai accesibilă, mai incluzivă”

În timpul cinei, Casey Fremont, alături de directorul de operațiuni Kathleen Lynch, a subliniat importanța artei publice. „Vocile artiștilor sunt mai importante ca niciodată, iar arta publică deține o putere unică”, a spus Fremont. Discursul ei a continuat, explicând cum arta poate schimba percepții. „Întâlnește oamenii acolo unde sunt, țesută în ritmul vieții de zi cu zi. Liberă de bariere de intrare, ajungând adesea la cei care poate nu o caută, dar sunt mișcați de prezența ei.”

Adresându-se direct donatorilor, ea a concluzionat: „Datorită vouă, arta devine mai accesibilă, mai incluzivă și mai plină de impact.” Și, în timp ce încuraja strângerea de fonduri care a depășit în final 1 milion de dolari, Fremont le-a amintit tuturor să plece acasă cu o amintire tangibilă. „Nu uitați să presați un bănuț”, a adăugat ea. „Știți, acum sunt scoși din circulație.”