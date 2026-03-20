Art Production Fund a organizat gala anuală cu tematică „Chalet Chic”, un eveniment care a reușit să strângă fonduri record de 1.000.000 de dolari. O gală unde distracția e, pe bune, pe primul loc, iar cei 300 de invitați au intrat în joc, apărând în ținute gonflabile, cu ochelari de schi și etole de blană.

O petrecere atipică în New York

Găzduit în clădirea Seagram, evenimentul i-a întâmpinat pe participanți cu un bar imens de gheață în hol, pe care era gravată sigla personalizată a serii. Creat de Okamoto, un studio din Queens, barul a servit shot-uri de bun venit cu Absolut Tabasco Vodka, dând tonul pentru ce avea să urmeze. Stai puțin, asta nu e tot. În bar erau sculptate și mici compartimente pentru a depozita țigări.

După o scurtă oprire la presa de monede personalizată „Wistful Thinking” a lui Kelly Wall, oaspeții au urcat la The Grill. Acolo, chelnerii și barmanii purtau geci de puf și căciuli Moncler, servind aperitive populare precum crenvurști în foietaj și covrigi moi. În centrul încăperii, artista Amanda Ross-Ho patina pe o fâșie de gheață artificială, îmbrăcată într-un combinezon cu schelet.

Recomandari Gala Art Production Fund a strâns peste 1 milion de dolari într-un decor après-ski

Licitație record cu cizme de zăpadă

Odată așezați la cină în restaurantul The Pool, Gabriela Palmieri, consultant de artă, a preluat conducerea licitației. V-ați gândit vreodată cum arată o licitație condusă de cineva în cizme Moon Boots și poncho? Palmieri a folosit un pahar de shot pe post de ciocănel și a întrebat mulțimea: „La câte gale mergeți?”. Apoi a continuat: „Da – dar la câte vreți să mergeți?”.

Ea a condus o rundă de strângere de fonduri care a doborât recordurile, contribuind la suma totală de 1.000.000 de dolari.

Cifrele vorbesc de la sine.

Recomandari Universitatea din Danemarca oprește un studiu pe bebeluși considerat neetic

Misiunea din spatele distracției

Fondurile obținute vor sprijini misiunea Art Production Fund de a comisiona și produce proiecte de artă contemporană pentru public. Casey Fremont, directorul executiv al organizației nonprofit, a explicat clar scopul muncii lor. „Datorită vouă, arta devine mai incluzivă, mai accesibilă și mai cu impact”, a spus Fremont. „Ca să fiu sigură că toată lumea din încăpere știe exact ce muncă susține, iată câte ceva despre ce facem la APF: menținem cheltuielile administrative la un nivel scăzut și maximizăm eficiența, funcționând ca o echipă full-time de doar trei persoane. În ultimele săptămâni, poate ne-ați văzut în afara Frieze Los Angeles; instalând, cărând și păzind opere de artă publice.”

Iar lângă ea, Kathleen Lynch, directoarea de operațiuni, a aprobat zâmbind, cu mâna pe burtica de gravidă.

Meniu de cabană și confort maxim

Ca în fiecare an, meniul a fost curatoriat de Sarah Hoover, care a creat o selecție demnă de o cabană montană. Invitații s-au bucurat de fondue de brânză, șnițel de pui și piure de cartofi cu usturoi, urmate de s’mores și sandvișuri cu înghețată. Între feluri, oaspeții puteau merge la faimoasa toaletă a doamnelor pentru retușuri de machiaj, oferite de Amazon Luxury și Clé de Peau.

Recomandari Google dezvăluie ce se ascunde în spatele celor 3 opțiuni de pe pagina sa

Dar petrecerea nu s-a oprit la cină. Pe muzica duo-ului de DJ Polar Bears (care purtau capete de urs polar în stil EDM), invitații au rămas până târziu, bând ciocolată caldă cu lichior de mentă și participând la shot-skis. Până la urmă, de ce să te grăbești acasă? „Este cel mai confortabil m-am simțit vreodată la o gală”, a remarcat Jennifer Fisher, îmbrăcată în salopetă de schi și căciulă de blană.