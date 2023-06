Gabriella Nastas între Antonio Pican și What s Up

Vara asta este una specială pentru Gabriella Nastas și What’s UP, care au parte de o colaborare fierbinte. Cei doi soliști au intrat în studioul de înregistrări și așa s-a născut noul single “În umbră mea”, care va fi duetul verii 2023. Mai mult, ea a făcut un podcast, În pat cu Gabriella, iar primul invitat a fost Antonio Pican

Cu siguranță că 2023 este anul colaborărilor, cel puțin la Sprint Music, unde se lansează noul proiect muzical. Gabriella Nastas și What’s UP s-au întâlnit și au lansat ”În umbra mea”. O piesă la care muzica a fost făcută de Claudiu Polk (Doddy), Ivancea Marius (What’s Up), textul de Claudiu Polk (Doddy) și Ivancea Marius (What’s Up) iar videoclipul realizat de Osaka Pictures.

”Cu What’s UP este o colaborare de care sunt foarte mândră pentru că îl apreciez foarte mult ca artist și eram fana lui de când eram mică. Chiar i-am și spus acest lucru. Cu toate că știu că sună într-un fel chestia asta.

A fost foarte „funny” la filmări, ne-am distrat. Piesa a fost scrisă de Doddy, după aceea a intervenit și What’s UP în schemă. El și-a scris partea lui. Am filmat videoclipul undeva, la mare. Locația a fost aleasă de către Shini Costin. Am ajuns acolo cu super multe peripeții. Pe drum, a fost o super agitație, în mașină, la modul ăla pozitiv, adică am râs, am glumit, am fost pe vibe fain.

Am ajuns la mare, a trebuit să mă machiez într-o mășinuță din asta… M-am machiat în câmpul liber. Am filmat în câmpul liber, alături de What’s UP pe care nu l-am întâlnit niciodată, până în ziua filmărilor. Eu am înregistrat piesa anul trecut. Mi-am dorit foarte mult să am o colaborare pe această piesă. Marius Chină a venit cu propunerea, dar a venit, de fapt, cu câteva nume.

Eu am ales cu cine vreau. What’s UP a acceptat, a tras partea lui pe piesă și, după aceea ne-am întâlnit la clip. Cam asta a fost situația”, ne-a povestit Gabriella. Care ne-a spus și ce își dorește de la această piesă.

„Este altceva decât ce am făcut până acum, cu siguranță, și prin colaborarea cu What’s UP. Dacă până acum mi-am făcut așteptări vizavi de ce am lansat, de data aceasta, nu mi-am făcut nicio așteptare și las piesa asta să mă surprindă cum poate ea mai frumos!”, a mai povestit Gabriella care vă invită să urmăriți în continuare videoclipul.

”Am pregătit un proiect pentru vara asta. A fost o idee care mi-a venit „random”. Nici nu am stat prea mult să o gândesc, pentru că am și pus-o, imediat, în aplicare. E un podcast care se numește „În pat cu Gabriella”, unde voi avea tot felul de invitați, care vor primi întrebări “picante”, întrebări incitante și interesante. Provocări, jocuri, pe care le vom desfășura și, cu siguranță, e ceva mai altfel decât ce am văzut până acum la podcasturi. Primul invitat e Antonio Pican. E “picant”. Primul invitat este un artist din noul val, foarte picant, de altfel. Episodul cu el a fost postat, deja.”, ne-a povestit Gabriella Nastas.