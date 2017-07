Tenul uscat si cum trebuie ingrijit ca sa nu mai ai probleme niciodata

Tenul uscat este de multe ori greu de ingrijit si tocmai de aceea ne-am gandit sa va oferim cateva sfaturi!

Curatarea tenului uscat

Curatirea fetei, in cazul tenului uscat se face cu o lotiune cremoasa si multa apa. O curatire naturala si eficienta se poate realiza cu ajutorul untului de cacao, pe care-l trecem peste suprafata pielii. Topindu-se la temperatura pielii, untul de cacao curata cu usurinta impuritatile si fardul. Apoi, prin indepartare, fata ramane curata si catifelata.

Tonifierea tenului uscat

Nu aveti nevoie de lotiune tonica. Cel mult, in timpul verii aplicati un tonic cu o formula extrem de blanda, ca de exemplu apa de trandafiri. Sub nici o forma nu folosi lotiunile tonice care contin alcool. Se recomanda in schimb infuziile cu tei, nalba sau musetel.

Demachierea

Tenul uscat are nevoie de o demachiere blanda, de preferat cu un demachiant sub forma de crema, bogat in substante active hranitoare. Toate produsele pe care le alegi pentru acest tip de ten trebuie sa contina acid hialuronic, ceramide sau uleiuri esentiale.

Hidratarea tenului uscat

In cazul persoanelor cu tenul deshidratat se recomanda in mod special cremele care contin o mare cantitate de apa, suplinind astfel lipsa de apa, care este principala cauza a acestui tip de ten. Tenul uscat are insa mare nevoie si de o crema nutritiva. Aceste produse cosmetice aduc tenului necesarul de elemente grase si ceramide, existente deja in piele. Hidratarea se va face atat dimineata, dar mai ales seara, inainte de culcare, cu o crema de noapte special conceputa pentru acest tip de ten.

ingrijirea tenului uscat.

Folositi un fond de ten cremos cu o formula hidratanta si asigurati-va ca pudra folosita este usoara si matasoasa. Crema coloranta este o alegere potrivita pentru vara.

Balsamul de buze

Cand aveti buzele uscate folositi un balsam care nu contine camfor – un ingredient destul de folosit pentru uscarea si vindecarea ranilor deschise. In schimb poti folosi balsamul ca o baza, dupa care se aplica un ruj cremos. Foloseste balsamul de cate ori este necesar.

Crema pentru ochi

Un must have! Cremele ptr ochi sunt de obicei mai hidratante. Aplicati in jurul ochilor, in fiecare zi, atat in dimineata cat si seara.

Exfoliant

Produsele exfoliante nu le folosi mai mult decat o data pe saptamana. Alege dintre cele special create pielii sensibile.

Masca

Sari peste mastile cu argila si foloseste in special cele hidratante si cremoase. Saptamanal se va aplica o masca hidratanta cu sucuri de fructe, plante, caimac, smantana sau galbenus de ou care, in afara de calitatile lor emoliente, maresc si aciditatea pielii. Masca de parafina, mentinuta pe fata timp de 20-30 de minute, este foarte indicata in ingrijirea acestui tip de ten. Se recomanda si folosirea compreselor calde cu infuzii de plante.