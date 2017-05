Si-a dat cu rosii pe fata, iar efectul s-a vazut intr-un minut! Ce s-a intamplat cu tenul ei

Rosiile sunt alimentele cele mai cunoscute in timpul verii, nu lipsesc aproape niciodata din casa. Fie ca sunt consumate in salate, langa o friptura pe post de garnitura, fie in sosuri.

Sunt foarte sanatoase, ajuta la imbunatatirea vederii, ajuta tranzitul intestinal, tine sub control tensiunea arteriala si nivelul zaharului din sange. Insa, nu multi stiu cat de bune sunt pentru frumusete. Rosiile ajuta la eliminarea acneei si reduc semnele lasate in urma de acnee.

Bogate in vitamina A, C, E, K si B6, rosiile ajuta la reducerea porilor si ofera nutritia necesara pentru piele, echilibreaza nivelul pH-ului din piele, reducand aparitia acneei.

Pentru a preveni aceste probleme ale tenului, aveti nevoie de o felie de rosie, sa taiati si sa frecati in fiecare parte a fetei. Se lasa un minut sa actioneze, apoi se clateste cu apa din abundenta.

O alta metoda ar mai fi sa aplici suc de rosii, amestecat cu putina lamaie. Se aplica numai in zonele afectate ale fetei si se lasa sa actionezde timp de 5 minute si apoi se clateste cu apa.