Secretele antice de frumusete ale grecilor

Te-ai intrebat vreodata cum civilizatiile antice au reusit sa-si pastreze pielea neteda si frumoasa? Cu siguranta ca nu existau medicamente sau produse de infrumusetare, atunci care era secretul lor?

Din moment ce nu existau produse cosmetice in timpul lor, civilizatiile antice se bazau in cea mai mare parte pe resurse naturale pentru a-si mentine frumusetea. De fapt, este destul de interesant sa inveti despre secretele lor de frumusete, la fel ca in cazul vechilor greci, deoarece am putea invata un lucru sau doua despre cum sa pastram stralucirea noastra tinereasca fara a se baza foarte mult pe cosmeticele moderne.

Daca va intrebati ce secrete de frumusete putem invata de la greci, aici sunt cateva care merita mentionate.

Bai din plante. Doamnele din Grecia apreciau baile pe baza de plante pentru ca relaxau muschii si le ajuta sa-si desparta articulatiile rigide.

Baile de plante sunt destul de asemanatoare cu baile noastre de sare, bai pe care le facem atunci cand suferim de dureri musculare.

Lamai. Aspectul parului a fost important inca din cele mai vechi timpuri. Din moment ce nu exista vopseaua de par, grecii foloseau lamaie si soare pentru a deschide nuanta parului. Aplicau suc de lamaie pe par, apoi mergeau sub soare pentru a li se deschide parul la culoare. Otetul a fost folosit in acelasi mod, care surprinzator, este folosit si astazi.

Ulei de migdale. Acest ulei special a simbolizat speranta si rabdarea in mitologia greaca si a fost folosit in mod obisnuit pentru a intari parul si pentru a hidrata pielea. Uleiul de migdale este bogat in acizi palmitic, linoleic si oleic, precum si vitamina K si E, despre care se crede ca hranesc pielea din adancul interior. Nu e de mirare ca grecii l-au folosit frecvent. Astazi, acesta este unul dintre cele mai populare uleiuri de transport atunci cand vine vorba de utilizarea uleiurilor esentiale pentru sanatate si frumusete.

Lut. Un alt secret de frumusete folosit de greci in vremurile antice a fost lutul. Un motiv in spatele acestui lucru este faptul ca argila naturala contine minerale care pot ajuta la curatarea pielii de impuritati, reducand in acelasi timp inflamatia adusa de pori si iritatii infundate. Astazi, utilizarea lutului in ingrijirea pielii este foarte vie, deoarece expertii in frumusete au descoperit ca anumite tipuri de lut pot scoate, de asemenea, toxine care sunt daunatoare organismului.

Ulei de masline. Pentru greci, maslinul era considerat copac sacru, deoarece le-a oferit numeroase beneficii pentru piele, par si sanatate generala. Frunzele au fost chiar folosite pentru a incorona sportivii care au castigat in jocurile lor. Un alt mod in care grecii au folosit acest ulei este acela de a-si proteja pielea. Ei au recoltat uleiurile de masline si au aplicat-o pe piele pentru a o proteja impotriva razelor aspre ale soarelui. Aceasta practica este inca foarte vie in prezent, mai ales cu oamenii care prefera sa foloseasca metode naturale pentru a-si ingriji pielea.