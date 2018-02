Scapa de cosuri repede cu aceasta dieta

Stim cu totii cat de grea este lupta impotriva acneei, cu tot stresul pe care il experimentam astazi. Adaugati la asta factorii de mediu, cum ar fi praful, fumul, soarele si vantul si veti simti ca pielea dvs. este incarcata cu mii de particule care irita pielea.

Adevarul este ca este nevoie de atat de putin pentru ca pielea noastra sa izbucneasca in acnee, mai ales atunci cand lucram in mod constant in aer liber sau purtam machiaj tot timpul. Deci, daca v-ati saturat sa aveti de a face cu acneea dvs. tot timpul, s-ar putea sa doriti sa verificati aceasta dieta care va poate ajuta sa va curatati de cosuri repede.

Alimente de evitat

Hrana procesata

Alimentele prelucrate sunt bogate in grasimi saturate, care de fapt provoaca producerea unei cantitati mai mari de sebum. Din pacate, acest lucru cauzeaza, de fapt, ca porii sa se infunde impreuna cu murdaria, transpiratia si particulele de machiaj care provoaca inflamarea pielii.

Zahar

Ar trebui sa evitati dulciurile cat mai mult posibil, deoarece fluctuatia nivelului de zahar din sange poate provoca, de asemenea, dezastru pe piele.

Fast food si mancarea prajita

In cazul in care dieta dvs. consta in principal in alimente prajite si fast food, atunci nu ar trebui sa fii surprins sa afli ca fata ta este plina de acnee. Grasimile si grasimea pe care le contin aceste alimente pot face, de fapt, pielea dvs. sa produca mai mult ulei, ceea ce poate duce la aparitia de mai multa acnee. Stai departe de aceste alimente cat mai mult posibil.

Alimente care ajuta la combaterea acneei

Probiotice

Daca doriti sa luptati impotriva acneei, atunci va trebui sa va asigurati ca sistemul digestiv functioneaza perfect. O modalitate de a face acest lucru este sa aveti mai multe alimente probiotice in sistemul dumneavoastra care va pot regla flora intestinala. In acest fel, sistemul dvs. digestiv va fi capabil sa descompuna alimentele pe care le consumati, astfel incat substantele nutritive sa fie absorbite in mod corespunzator. Iaurtul, kefirul si kimchii sunt doar cateva exemple de alimente bogate in probiotice.

Cereale integrale

Aveti nevoie de carbohidrati in dieta dvs., dar asigurati-va ca ii obtineti dintr-o sursa care nu va va face sa va ingrasati si nu va face acneea sa apara. Cerealele integrale sunt o sursa perfecta pentru carbohidratii complexi, care vor ramene in stomac ore intregi.