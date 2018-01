Retete de suc de ananas pentru un ten sanatos si radiant

Sucul de ananas este unul dintre sucurile de fructe care contine numeroase minerale si vitamine. Este bogat in vitamina C, urmata de folat, vitamina B6, tiamina, niacina si riboflavina.

Consumul de suc de ananas zilnic va avea efecte benefice asupra pielii datorita continutului sau ridicat de vitamina C. Vitamina C a fost cunoscuta ca fiind cea mai eficienta vitamina pentru persoanele cu piele sensibila sau pentru cei cu acnee. Sucul de ananas contine, de asemenea, vitamina A, care are capacitatea de a ajuta la reducerea inflamatiei si are proprietati naturale anti-fungice si antibacteriene.

Vitamine si minerale:

Vitamina C

Vitamina B6

Cupru

Niacina

Tiamina

Riboflavina

Folat

Mangan

Beneficii pentru piele:

Beneficii anti-imbatranire

Reduce inflamatia

Reduce daunele provocate de soare

Proprietati anti-bacteriene si anti-fungice

Uniformizeaza culoarea tenului

1. Ananas, suc de lamaie si ghimbir pentru piele stralucitoare

Ingrediente:

1 ananas

1 bucata de ghimbir

Sucul de la 3 lamai

Instructiuni:

Puneti toate ingredientele in storcator, apoi serviti imediat.

2. Ananas, castraveti si suc de mere

Ingrediente:

1/2 Ananas

1 Mar

1 Castravete

Instructiuni:

Puneti toate ingredientele in storcator, apoi serviti imediat.

3. Ananas, sfecla, castraveti si suc de patrunjel

Ingrediente:

2 sfecle

2 castraveti

1 ananas

1 legatura de patrunjel

Instructiuni:

Puneti toate ingredientele in storcator, apoi serviti imediat.