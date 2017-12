Remedii pe care le poti prepara acasa pentru parul de pe sani

V-ati smuls sau v-ati ras in graba parul de pe sfarcuri si acum sunteti deranjate de parul ce creste pe sub piele? Atunci acest articol este exclusiv pentru tine.

Mai jos vei gasi cateva remedii care te vor ajuta sa scapi de parul crescut sub piele de pe sfarcuri.

Compresa calda

Accelerarea procesului de vindecare necesita eliminarea bacteriilor si a altor toxine din umflatura rosie si dureroasa. O modalitate de a face acest lucru in mod eficient este utilizarea de comprese calde.

Exista cateva modalitati de a face acest lucru. In primul rand, puteti umple un borcan de sticla la jumatate cu apa fierbinte si apoi puneti capacul. Infasurati-l intr-o carpa curata si puneti-l usor pe zona cu probleme a mamelonului – lasati borcanul de sticla sa intre in contact cu parul de sub piele timp de 1 pana la 2 minute.

Puteti, de asemenea, sa inmuiati un prosop mic in apa calda, sa-l rasuciti usor si apoi sa il impaturiti. Lasati-l pe mamelonul afectat pana se raceste.

Continuati sa aplicati comprese calde de 3 pana la 5 ori pe zi pana cand umflatura erupe. Cand se intampla acest lucru, spalati imediat zona cu sapun antibacterian si apa. Dupa uscare, se aplica un mic iod de povidona sau un antibiotic pentru piele.

Exfoliere delicata

Daca durerea este suportabila de fiecare data cand atingi umflatura, atunci puteti incerca sa exfoliati zona pentru a scoate parul din mamelon. Exista un lucru de retinut, totusi: exfoliaza-te cu grija!

Puteti exfolia cu usurinta zona afectata prin amestecarea bicarbonatului de sodiu cu cateva picaturi de apa. Dupa ce se amesteca foarte bine, pasta rezultata se maseaza pe buba rosie si umflata, folosind varful degetului aratator. Foloseste miscari circulare mici pentru cateva secunde, apoi spalati-va cu apa. Efectuati acest lucru o data sau de doua ori pe zi.

Odata ce parul iese la suprafata, efectuati solutia de dezinfectare a pielii mentionata la sfarsitul primului sfat.

Smulge firul de par

De asemenea, puteti pune capat acestei probleme prin smulgerea firului de par, insa numai daca o parte din acesta se afla deasupra suprafetei mamelonului. In caz contrar, este o idee buna sa folositi oricare dintre primele doua sfaturi.

Inainte de a smulge firul de par, mai intai bagati penseta pe care intentionati sa o utilizati intr-un castron de apa clocotita. Permiteti-i sa stea acolo cateva minute. Scoateti-o cu grija si puneti-o pe un prosop de bucatarie pentru a o lasa sa se raceasca complet. Dupa ce s-a racit, smulgeti cu grija firul de par.

Dupa aceea nu uitati sa dezinfectati zona cu antibiotic pentru piele.