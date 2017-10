Remedii naturale ca sa scapi de cosuri, acnee

Acneea este o boala care se poate manifesta la toate varstele, contrar credintei populare potrivit careia doar tinerii sunt predispusi la astfel de afectiuni.

Acneea se manifesta prin inflamarea pielii si formarea punctelor negre si a cosurilor, acestea reprezentand infectii ale tegumentului sau puncte de grasime acumulate.

Aceasta afectiune se manifesta in general pe fata, pe gat, pe decolteu, spate, umeri sai brate din cauza ca in aceste zone ale corpului sunt situate cele mai multe glande sebacee. Principalele cauze ale acneei, in general, tin de alimentatie si de tipul pielii.

Desi exista si tratamente medicamentoase care se pot folosi pentru tratarea acneei, sunt si metode mai usoare care pot fi aplicate pentru a scapa de aceste neplaceri. Astfel, nu trebuie decat sa stii ce sa faci ca sa scapi de acnee, cu ceea ce avem in casa.

Spre exemplu, puteti folosi o masca de fata cu argila pentru ca argila ajuta la reglarea cantitatii de sebum din tegument. Totdata, argila este recomandata pentru intretinerea pielii grase si este un adevarat remediu pentru acnee.

Se mai poate folosi si masca de fata cu lamaie si miere, unul dintre cele ma ivechi remedii traditionale impotriva acneei. Pur si simplu se amesteca un pic de suc de lamaie cu miere iar pasta se intinde pe fata si se lasa sa actioneze 10 minute, dupa care se clateste fata. Mierea are un caracter antibacterian iar lamaia are un efect astrigent asupra porilor, lucru care va duce la disparitia acneei.

Pentru eliminarea cosurilor mari, sunt recomandate rosiile Se aplica o felie de rosie pe zona iritata iar aceasta se va dezumfla de la sine si cosul va trece. Este important ca rosia sa fie rece pentru a tumefia zona.