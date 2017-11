Motivul pentru care este bine sa te epilezi seara si sa-ti faci unghiile de dimineata

Specialistii sustin ca pentru a arata impecabil este necesar sa respecti anumite ritualuri de infrumusetare, insa nu asa oricum, ci intr-o anumita ordine si la o anumita ora. Iata cum este recomandat sa te ingrijesti:

La ora 7:00 expertii sustin ca este bine sa te speli pe dinti, imediat dupa ce te ridici din pat, deoarece atunci este cel mai mare nivel de bacterii. Este neaparata nevoie sa-ti perii si limba, la randul ei acumuleaza cantitati mari de bacterii.

La ora 7:30 este indicat sa-ri exfoliezi tenul. Este recomandat un gel exfoliant, acesta ii va reda tenului tau un aspect proaspat si luminos.

La 8:00 este bine sa aplici pe fata crema potrivita tenului tau, aplicata dimineata este mult mai eficienta.

In cazul in care vrei sa te tunzi, specialistii spun ca este bine sa o faci in jurul ore 9:00.

Ora 10:00 este perfecta pentru manichiura si pedichiura. Ustensilele de la salon sunt mult mai curate dimineata. Spre seara risti sa fie infectate cu tot felul de bacterii.

La ora 15:00 va recomandam sa va aplicati pe fata apa termala.

In jurul ore 17:00 este bine sa mergi la masaj.

Daca vrei sa te speli pe cap expertii spun ca cea mai potrivita ora este 19:00.

Pentru epila specialistii recomanda ora 22:00. Desi pare o ora tarzie, atunci cand va epilati cu lama este mai bine sa o faceti la aceasta ora, inainte de culcare, pentru a obtine un rezultat mai bun.