Motive pentru care trebuie sa folosesti uleiul de argan pe fata

Majoritatea dintre noi ne gandim la un par stralucitor cand auzim de uleiul de argan, insa acesta este benefic si pentru ten. Iata de ce trebuie sa il folosesti pentru un ten radiant.

1. Este bogat in cele bune

Uleiul de argan este bogat in antioxidanti, vitamina E, acizi linoleici si acizi fragi esentiali de omega. Acesta iti va proteja si iti va hrani tenul in acelasi timp.

2. Hidrateaza chiar si cel mai uscat ten

Este excelent pentru hidratare, avand calitati antiinflamatorii pentru tenul sensibil. Ajuta la controlul productiei de ulei, echilibrand nivelul de sebum.

3. Nu iti incarca porii

Da, si noi ne temeam sa ne dam cu ulei pe fata, dar deoarece uleiul de argan echilibreaza productia naturala de ulei, poate preveni acneea si cosurile. Antioxidantii reduc inflamatia acneei, iar vitamina E ajuta la vindecare.

In plus, este extrem de bland cu tenul sensibil afectat de eczeme, psoriasis si rosacee.

4. Este un produs anti-aging vindecator

Acest ulei poate fi folosit si pe post de serum anti-aging. Antioxidantii sunt excelenti pentru vindecarea tenului iritat.

5. Poate fi folosit atat noaptea cat si ziua

Uleiul de argan este destul de lejer pentru a fi folosit ca si serum hidratant pe timpul zilei si este destul de hidratant pentru a fi folosit ca si tratament peste noapte.