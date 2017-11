Mituri legate de par care previn cresterea parului lung si sanatos

Acordam o atentie sporita sanatatii parului nostru si cheltuim o gramada de bani, facand parul sa para des, luxos si stralucitor. Cu toate acestea, uneori, poate fi dificil sa aflati ce produse de ingrijire a parului merita sa cumparati si care sunt sfaturile care merita urmate.

Noi am aflat ce afirmatii populare despre ingrijirea parului trebuie sa nu mai credeti.

1. Caderea parului este un semn rau

In fiecare zi, aproximativ 150-200 de fire de par cad din capul nostru. Cu toate acestea, de doua ori pe an, de obicei in primavara si in toamna, parul nostru trece printr-o faza numita telogen (cunoscuta si ca faza de odihna a foliculului de par). In aceasta etapa, nu mai creste si pur si simplu se afla pe capul nostru. Acesta este motivul pentru care parul cadea in astfel de cantitati mari. Apoi, parul nou (etapa anagena) incepe sa apara in foliculii parului cazut.

Dar daca pierderea semnificativa a parului apare mai mult de doua ori pe an si mai mult de o luna, trebuie sa va ganditi cu siguranta la un doctor.

2. Exista produse care va pot face parul sa creasca mai repede

Nici macar cele mai puternice medicamente hormonale nu pot forta celulele sa se imparta la o viteza mai mare, de aceea nici un produs cosmetic nu va poate face parul sa creasca mai repede. Viteza de crestere este o trasatura genetica si este de obicei de 1 cm pe luna.

3. Atat samponul, cat si balsamul trebuie aplicate pe intreaga lungime a parului

De fapt, samponul este un produs pentru curatarea nu a parului, ci a scalpului, si de aceea ar trebui aplicat pe radacini. Resturile de spuma si sampon care se afla pe par, in timp ce se clateste, vor fi suficiente pentru a curata lungimea intregului par.

Este total invers in cazul balsamului: trebuie aplicat doar pe lungime. Radacinile parului sunt in mod natural mai sanatoase si devin mai uleioase mult mai repede, astfel incat efectul de hidratare al unui balsam nu este necesar.

4. Uscarea parului cu feonul il strica

Feonul afecteaza in mod negativ doar parul neprotejat de vreun produs de styling. Daca utilizati produse cosmetice speciale pentru coafura, cum ar fi o spuma de par sau un fel de protectie termica, nu trebuie sa va faceti griji cu privire la starea de sanatate a parului.