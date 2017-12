Meghan Markle isi dezvaluie cele mai mari secrete in materie de infrumusetare

In cazul in care te-ai intrebat cum de Meghan arata atat de impecabil in toate fotografiile, avem vesti bune pentru tine. Intr-un interviu mai vechi, actrita a dezvaluit cateva dintre secretele sale de infrumusetare.

Iata cum reuseste sa aiba mereu parul ingrijit si tenul perfect.

1. Nu exagera cu fondul de ten

“Aplica fondul de ten doar in locurile in care ai nevoie, iar apoi intinde cu un buretel de machiaj. Niciodata nu vreau sa-mi acopar pistruii, asa ca aplic fondul de ten doar in anumite zone si niciodata nu imi acopar pistruii”, a declarat Meghan intr-un interviu.

2. Trucuri pentru volumul parului

“Nimic nu se compara cu acest truc. Atunci cand parul isi pierde din volum, hair stylist-ul meu imi spune sa-mi aplec capul pe fata si imi aplica un spray texturizant”, a mai spus actrita.

3. Periutele de dinti nu sunt doar pentru dinti

“Pentru firele rebele, pulberizez fixativ pe o periuta de dinti pentru a le peria si netezi parul. Acest truc este de autor mai ales cand vreau sa-mi fac un coc strans”, a mai spus vedeta.

4. Exercitii pentru fata

“Fac exercitii pentru fata, recomandate de unul dintre esteticienii mei preferati. Aceste exercitii te ajuta sa-ti modelezi fata de la interior catre exterior. Promit ca functioneaza, oricat de stupid ar suna. In zilele in care fac asta, pometii si barbia mea sunt mult mai bine definite. Exista un motiv pentru care esteticianul meu este foarte cautat in perioada decernarilor de premii, atunci cand fiecare actrita vrea sa arate impecabil”, a declarat logodnica Printului Harry.