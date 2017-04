Masti faciale simplu de realizat care iti vor usura viata

Situatiile stresante, munca peste program, lipsa de odihna, problemele medicale, toate acestea pot avea efecte negative asupra tenului tau.

Noi ne-am decis sa aflam solutia acestei probleme. Am cautat in lung si in lat si suntem dornici sa impartasim cu tine o selectie de masti faciale care iti vor revitaliza tenul si iti vor reda stima de sine.

Masca cu cartof si lamaie

Ingrediente:

– 1 cartof

– o jumatate de lamaie stoarsa

Mod de preparare: pune cartoful intr-un blender si marunteste-l pana cand obtii o pasta, apoi pune-l intr-un bol si adauga zeama de lamaie, amestecand pana ce se omogenizeaza amestecul

Mod de utilizare: Aplica amestecul pe fata cu miscari circulare. Lasa-l sa actioneze timp de 20 de minute. Clateste masca cu apa

Aceasta masca inlatura petele ce apar dupa expunerea la soare. In doar 3 nopti vei obtine un ten curat si uniform

Masca cu castravete

Ingrediente: albus de ou si castravete

Mod de preparare: Bate oul spuma. Rade castravetele folosind razatoarea cea mai mica (vei avea nevoie de 2 linguri de castravete ras). Adauga castravetele in spuma de ou si amesteca bine.

Mod de utilizare: Aplica masca pe fata, las-o sa actioneze timp de 15 minute dupa care clatesti cu apa.

Aceasta masca este revitalizanta. In plus trateaza petele, deschide porii si reduce ridurile de la nivelul ochilor.

Masca cu lamaie

Ingrediente: un albus de ou, o lingurita de lamaie,o lingurita de miere, fulgi de ovaz si o lingurita de lapte

Mod de preparare: Bate albusul. Adauga restul ingredientelor la spuma de ou si amesteca bine. Pentru a obtine o consistenta mai vascoasa, adauga fulgi de ovaz macinati.

Mod de utilizare: Aplica masca faciala cu grija si las-o sa actioneze timp de 15 minute. Sterge masca folosind comprese calde. Clateste-te cu apa, adaugand cateva picaturi de infuzie cu ceai de musetel.

Acest amestec te va ajuta sa scapi de semnele acneei, sa hidratezi tenul uscat si sa oferi luminozitate fetei.