Masca de fata care te intinereste cu 10 ani

Tratamentele pentru infrumusetare pot sa ajunga sa coste exorbitant de multi bani, asa ca cel mai bine ar fi sa iti faci tu propria masca cu ingrediente naturale, care sa te ajute sa arati mai tanara cu cativa ani.

Masca aceasta te va face sa uiti de chirurgie plastica si alte nebunii de acest fel, asa ca citeste in continuare pentru a afla cum trebuie sa procedezi.

In primul rand trebuie sa mergi la cumparaturi si sa iti cumperi avocado, caco, miere de albine si scortisoara. Apoi pune ingredientele intr-un vas si omogenizeaza-le bine, pana obtii o pasta lipicioasa. Dupa ce te-ai spalat pe fata si te-ai uscat, aplica masca pe ten. Timp de 25 de minute relaxeaza-te si lasa masca sa-si faca treaba, apoi clateste cu apa calda. Fa aceasta miscare de cel putin doua ori pe saptamana pentru rezultate vizibile.

Inflamatiile din organism si afectiunile tind sa accelereze procesul de imbatranire a tenului, iar stresul sta la baza acestui proces anevoios.

Cercetarile oamenilor de stiinta arata ca avocado are puterea de a lupta impotriva degenerarii celulelor pielii si contine acizi grasi esentiali care te scapa de riduri si pete. Pudra de cacao contine peste 320 de antioxidanti diferiti, iar in stare bruta ajuta la stabilizarea celulelor pielii. Mierea de albine retine umezeala si are proprietati antibacteriene, iar scortisoara este un condiment puternic, care incetineste procesul de imbatranire a pielii.