Masca cu iaurt: de ce trebuie sa o folosesti

Iaurtul este una dintre cele mai nutritive gustari, are multe substante nutritive sanatoase benefice organismului.

– 100g e3 iaurt contine aproximativ 1 mg de zinc care lupta impotriva inflamatiei si functioneaza ca astringent. Zincul faciliteaza, de asemenea, cresterea tesutului si celulelor, in timp ce regleaza productia de sebum. Aceste proprietati pot ajuta la vindecarea acneei.

– Iaurtul este bogat in calciu, care este renumit pentru beneficiile aduse oaselor. Dar asta nu este tot; epidermul nostru are nevoie, de asemenea, de calciu pentru reinnoirea pielii si prevenirea uscaciunii si deshidratarii.

– Iaurtul contine, de asemenea, mai multe vitamine B, inclusiv B2, B5 si B12, pentru o piele mai sanatoasa si mai stralucitoare.

– Acidul lactic este unul dintre principalii nutrienti gasiti in iaurt si se gaseste, de asemenea, in multe produse de ingrijire a pielii. Este folositor ca un exfoliant si hidratant. Acidul lactic, de asemenea, functioneaza ca un nutrient anti-imbatranire care poate ajuta la reducerea vizibilitatii ridurilor, in timp ce impiedica formarea de riduri noi.

In timp ce iaurtul este o modalitate buna de a consuma ceva sanatos, puteti sa-l folositi si pe piele pentru a obtine urmatoarele beneficii:

– Pentru hidratarea pielii

– Pentru prevenirea uscaciunii pielii

– Pentru imbunatatirea tenului

– Pentru exfolierea sau indepartarea pielii moarte

– Pentru o piele fara cusur

– Pentru indepartarea cearcanelor din jurul ochilor

– Pentru prevenirea imbatranirii premature

– Pentru stoparea infectiilor fungice

Puteti crea o masca de fata cu iaurt cu urmatoarele ingrediente:

– Sase pana la sapte petale proaspete de trandafir

– Doua linguri de apa de trandafir (organic daca este posibil)

– O lingurita de miere

– O lingura de iaurt

Cu ingredientele gata, iata pasii pregatirii acestei masti simple de iaurt:

1. Puneti petalele de trandafir intr-un castron si incepeti sa le zdrobiti.

2. Adaugati iaurt, miere si apa de trandafir pe petalele zdrobite si amestecati-le bine.

3. Aplicati-va pe fata.

4. Clatiti-va fata dupa 10 minute.