Machiaj de zi in nuante de piersica! Il poti crea cu paletele tale, in cateva minute

Scoate la inaintare paletele tale piersicuta si pregateste-te sa recreezi un machiaj in aceste tonuri pentru a face senzatie sezonul acesta! Continua sa citesti pentru machiajul perfect.

Piersica este o culoare superba pentru sezonul cald. Ce iubesc cel mai mult la machiajul acesta este combinatia de subtonuri care se potrivesc oricui, indiferent de culoarea pielii. Are subtonuri roz, portocalii, galbene si rosii, aratand foarte bine pe oricine.

Hai sa incepem acest drum cu un tutorial.

Vei avea nevoie de:

– fard de sprancene

– primer

– paleta cu nuante de piersicuta

– fard de ochi cu sclipici

– tus de ochi

– rimel

– fard de obraz

– paleta de contur

– iluminator

– creion de buze

– gloss in nuanta de piersica

Primul pas: Contureaza sprancenele si umple golurile

Inainte de a-ti face sprancenele aplica primer, fond de ten si corector. Dupa aceea foloseste un rimel de sprancene pentru a te asigura ca niciun fir nu se misca.

Al doilea pas: Aplica fardul de ochi

Pentru un machiaj piersicuta radiant, foloseste culori vibrante, dar mai intai aplica o baza de pleoape. Dupa aceea foloseste un fard de pleoape piersicuta si aplica-l in pliul ochiului si pe pleoapa de jos.

Acest machiaj este unul vibrant si smokey asa ca trebuie sa lucrezi foarte mult in pliul ochiului. Alege o nuanta mai inchisa de piersica pentru a adanci pliul din nou. O vei folosi de asemenea si pe pleoapa inferioara.

Al treilea pas: Creeaza efectul smokey

Alege o nuanta de maro deschis pentru culoarea de tranzitie si aplic-o in coltul extern al ochiului. Blenduieste si intinde culoarea pana in pliul ochiului. Acum foloseste o nuanta mai inchisa de maro si foloseste-o de asemenea in coltul extern al ochiului, blenduind-o spre pliu.

Al patrulea pas: Lumineaza ochii

Aplica un fard de pleoape intr-o culoare crem in coltul intern al ochiului si sub spranceana pentru luminozitate.

Al cincilea pas: Adauga un efect dramatic cu ajutorul tusului

Pentru a alungi ochiul foloseste un tus maro. Pentru un efect si mai dramatic poti purta gene false.

Al saselea pas: Aplica bronzer, blush si contur

Este timpul sa acorzi atentie si obrajilor. Foloseste bronzer pe obrazi si pe frunte pentru a parea mai bronzata. Dupa aceea scoate-ti in evidenta trasaturile naturale conturandu-ti obrazii, fruntea, nasul si barbia. Pentru a completa machiajul aplica un blush piersicuta foarte subtil si iluminator.

Al saptelea pas: Ofera culoare buzelor

Suntem la ultimul pas. Pentru acest machiaj poti opta pentru un ruj mat sau o nuanta subtila de roz-piersicuta. Inainte de a aplica rujul asigura-te ca ti-ai conturat buzele cu un creion intr-o culoare asemanatoare rujului.