Lucruri pe care nu trebuie sa le faci niciodata bustului tau

Femeile apeleaza la o multime de trucuri pentru a fi in ton cu moda si standardele in frumusete.

Insa, de multe ori, acestea sunt daunatoare si la finalul zilei, femeile se pot alege cu sanii lasati, forma stricata definitiv, sau marimea, pozitia si simetria bustului.

Schimbarile la nivelul bustului pot aparea odata cu sarcina, obiceiurile nesanatoase de alimentatie, pierderea in greutate sau alaptarea.

Lucruri pe care nu trebuie sa le faci niciodata:

Renunta la alimentatia haotica

In cazul in care dieta ta zilnica include mancaruri grase si nu faci exercitii fizice in mod regulat, vei pune cateva kilograme in plus.

Atunci cand esti mai plinuta, firele elastice se rup si nu se mai regenereaza.

Cand nu se mai poate regenera colagenul, pielea noastra se intinde si isi pierde din fermitate.

Elasticitatea si colagenul sunt produse de nutrienti, vitamile si minerale pe care le luam din mancare.

In locul mancarilor grase este bine sa mananci oua, nuci si legume.

Faci dusuri cu apa fierbinte

Apa fierbinte nu e buna pentru piele, mai ales iarna. Apa la temperatura foarta ridicata iti usuca foarte rau pielea si poate cauza pistrui sau chiar afecteaza sanatatea sanilor.

Nu isi masezi sanii

Chiar daca ti se pare ciudat este foarte important sa-ti masezi sanii. Recomandat ar fi sa-ti faci masaj in zona sanilor cu o crema hidratanta pentru a evita lasarea lor si pentru a le mentine sanatate.