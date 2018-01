Invata sa iti albesti dintii in mod natural

Dintii galbeni te pot face sa te simti jenata, mai ales atunci cand vorbesti cu oameni in fiecare zi, dar vestea buna este ca exista o multime de produse de ingrijire dentara care va pot ajuta sa va albiti dintii in doar cateva saptamani.

Este adevarat ca dintii au tendinta de a se ingalbeni pe masura ce imbatranim, dar exista si alti factori care pot contribui la acest lucru, cum ar fi alimentele pe care le mancam si bauturile pe care le bem in mod regulat. Cu toate ca multi se bazeaza pe produse de albire de pe net sau pe benzi de albire, exista si alte alternative mai sigure si mai sanatoase pentru a aduce inapoi culoarea alba naturala a dintilor.

Pentru cei care doresc sa alba dintii albi natural, aici sunt cateva moduri prin care poti obtine rezultatele mult visate:

1. Mananca legume si fructe crocante

Merele, telina, morcovii si alte legume si fructe crocante sunt de fapt bune pentru dinti, deoarece pot ajuta la eliminarea oricaror resturi care se gasesc intre dinti si chiar ajuta la indepartarea bacteriilor. Acizii gasiti in aceste alimente va pot ajuta, de asemenea, sa va albiti dintii in continuare. Merele sunt de obicei in topul listei de fructe crocante, deoarece contin acid malic care poate elimina petele.

2. Foloseste paiul

Sucul, cafeaua, vinul si ceaiul va pot pata dintii, mai ales atunci cand beti direct din ceasca, pahar sau sticla. O modalitate de a minimiza contactul este prin utilizarea unui pai atunci cand beti, dar daca nu sunteti un fan al acestora, este important sa va periati apoi dintii pentru a elimina orice urme chimice.

3. Pasta de bicarbonat de sodiu si zeama de lamaie

Bicarbonatul de sodiu poate fi folosit in albirea dintilor pentru ca este usor abraziv. Combinati-l cu apa sau suc de lamaie pentru a crea o pasta. Acesta este un remediu util pentru albirea dintilor. Dupa ce ati creat o pasta, stergeti dintii de orice urme de alimente si saliva, apoi periati folosind pasta. Daca utilizati suc de lamaie, lasati-l sa actioneze doar un minut inainte de clatire, dar puteti lasa pasta sa actioneze timp de trei minute daca utilizati amestec de bicarbonat de sodiu si apa.

4. Mananca capsuni

Capsunile sunt de asemenea bune pentru albirea dintilor, deoarece contine acid malic precum si vitamina C. Acidul malic este cel raspunzator pentru indepartarea petelor de pe dinti, in timp ce vitamina C poate ajuta la indepartarea placii pentru a evita deteriorarea dintilor. Puteti, de asemenea, sa zdrobiti cateva capsuni si sa va spalati dintii de doua ori pe saptamana pentru a vedea unele modificari pozitive a culorii dintilor.