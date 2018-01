Fructe care va ajuta la imbunatatirea frumusetii naturale

Fructele sunt cunoscute ca fiind o sursa buna si naturala pentru frumusete. Acest lucru se datoreaza faptului ca au un continut ridicat de antioxidanti si minerale esentiale, toate in forma lor naturala.

Mai jos sunt 5 fructe care vor face minuni pentru frumusetea ta interioara si exterioara.

1. Merele

Merele sunt bogate in vitamina C si pot fi utilizate pentru intarirea pielii si oferirea de stralucire exterioara. De asemenea, sunt bogate in antioxidanti care aduc numeroase beneficii tenului.

Merele va pot proteja pielea de radicalii liberi, ceea ce va poate face pielea mai tanara. Poti sa arati tanar consumand un mar pe zi si aplicand usor sucul marului pe fata.

2. Banana

Banana este incarcata cu beneficii nutritionale si de sanatate. Este una dintre cele mai bogate surse de potasiu, contine, de asemenea, vitamina C si B6.

Bananele sunt benefice pentru tratamentele de par si pentru piele.

3. Lamaie

Continutul bogat de vitamina C din lamai va poate ajuta sa evitati acneea, petele si punctele negre de pe fata.

Vitamina C este importanta pentru formarea colagenului din piele.

4. Mango

Mango este o sursa bogata de vitamine cum ar fi A, C, E, K si minerale cum ar fi potasiu, fosfor, magneziu si calciu. De asemenea, contine bio-flavonoide, care sunt antioxidanti puternici care ajuta la neutralizarea deteriorarii radicalilor liberi.

Mango ajuta la intinerirea si tonifierea pielii. De asemenea, ajuta la intarzierea semnelor vizibile de imbatranire a pielii.

5. Capsuni

Capsunile sunt cunoscute ca un agent natural de albire, datorita continutului lor de acid malic. Sunt, de asemenea, bogate in antioxidanti, care va pot face pielea mai tanara, mai sanatoasa si mai radianta.