French simplu de vara! Cum sa-ti realizezi singura un model cu stil

Daca preferi unghiile simple, dar in acelasi timp vrei sa fie in ton cu vremea frumoasa de vara, iti recomandam un french colorat si foarte simplu de realizat.

Poti realiza modelul la tine acasa, cu doar cateva oje. Nu este necesar sa cheltui bani la salonul de infrumusetare sau sa pierzi timpul pe drumuri.

Iata de ce ai nevoie pentru realizarea french-ului de vara

– oja alba

– 5 oje in culori diferite, puteti alege ce nuante doriti, in functie de preferinte sau de ce aveti prin casa. Noi am ales: roz, albastru, portocaliu, galben si mov.

– un punctator sau un bat de chibrit.

Cum se realizeaza modelul

– dupa ce s-au curatat unghiile si au fost indepartate cuticulele, se aplica oja alba. In cazul in care oja nu este suficient de intensa, va recomandam sa o aplicat in doua straturi.

– se lasa bine sa se usuce si apoi ne apucam sa facem french-ul. Cu punctatorul se fac punctele, exact ca in poza si se incearca sa se aplice aproximativ la aceeasi distanta. In cazul in care nu aveti un punctator, puteti folosi un bat de chibrit, o scobitoare sau orice altceva asemanator.

– se repeta procedeul cu fiecare culoare.

Dupa ce se usuca, puteti fixa modelul cu un lac de unghii transparent.