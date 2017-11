A fost hartuita din cauza dintilor, in urma unei aparitii la TV! Cum arata dupa ce a investit 11.000 de euro in noua dantura

Gemma s-a transformat radical, dupa ce a fost hartuita pe internet din cauza danturii sale. Femeia a aparut in urma cu cativa ani la TV, iar de atunci nu a mai avut liniste.

Gemma a aparut in cadrul emisiunii internationale “The Jeremy Kyle Show” si sustine ca din acel moment a fost victima opiniei publice, oamenii au inceput sa o tachineze si sa o hartuiasca din cauza danturii sale.

”Dupa emisiune, am fost extrem de agresata pe retelele de socializare din cauza dintilor mei. A fost un abuz teribil si tot ce-mi doream era sa plang. Am avut inima franta”, a declarat Gemma, potrivit unilad.co.uk.

Tanara a decis sa investeasca peste 11.000 de euro in dantura si acum este complet transformata. In prezent, Gemma este tare mandra de noua dantura si zambeste ori de cate ori are ocazia.