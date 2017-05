Fa asta in fiecare dimineata si vei arata ca la 18 ani

In timp ce marii oameni de stiinta si medicina lucreaza la metode de a prelungi speranta de viata, noi am gasit o metoda care opreste timpul in loc.

Noi iti vom dezvalui un secret pretios: tot ce trebuie sa faci este sa te trezesti in fiecare dimineata cu o ceasca de cafea si lapte

Vei avea nevoie de:

– cafea macinata: este un scrub rafinat care nu deterioreaza tenul

– lapte: este cel mai indicat sa folosesti lapte degresat deoarece cafeaua contine destul ulei

– un bol pentru amestec

– o lingura pentru a aplica masca. Nu este indicat sa folosesti o pensula deoarece particulele de cafea se pot lipi de parul acesteia.

Mod de preparare:

1. Toarna cafeaua in bol si adauga laptele. Trebuie sa obtii o pasta groasa, asa ca ai grija cat lapte torni.

2. Aplica masca pe fata, evitand zona ochilor

3. Asteapta 15-20 de minute

4. Clateste fata cu apa calda

Datorita proprietatilor regeneratoare ale cafelei, tenul tau va fi revigorat, circulatia sangelui va fi imbunatatita.