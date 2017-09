Exercitii pentru un fund frumos

Esti multumita de fundul tau? Stiai ca cei mai multi oameni nu sunt? Pentru ei, fundul lor este fie prea mare, fie prea mic, fie prea moale, fie prea ferm si lista poate continua. Cu ajutorul unor exercitii, poti avea fundul pe care il doresti.

Ghemuirile sunt printre cele mai bune exercitii pe care le poti face pentru coapse, fund si solduri. Exista mai multe feluri de ghemuiri, cum ar fi acela in care folosesti si un scaun in cadrul exercitiului. Stai cu picioarele departate tinand spatele drept iar genunchii pozitionati in spatele varfurilor picioarelor. Lasa-ti posteriorul sa atinga usor sezutul scaunului dupa care incordeaza muschii fesieri pentru a te ridica.

Fandarile sunt exercitii dificile deoarece pun in miscare mai multe grupe de muschi. Pe piciorul care il pui in fata vei lucra muschii gluteus si harmstring iar la piciorul fandat spre in spate vei lucra cvadricepsii si muschii gambei. Si in cazul fandarilor, exista o intreaga varietate de astfel de exercitii: Fandari spre in fata, spre in spate, in timpul mersului, de pe o parte pe alta, etc. Poti de asemenea sa iti pozitionezi piciorul din spate pe o treapta sau pe o platforma pentru a solicita si mai mult ambele picioare. Miscarea este excelenta pentru muschii gluteus si pentru gambe dar este mai bine de evitat in cazul problemelor cu genunchii sau alte probleme de picioare.

Urcatul pe o treapta, pentru acest exercitiu trebuie sa te folosesti de o treapta sau de o mica platforma pentru a urca alternativ cand cu un picior cand cu celalalt. Alege o platforma suficient de ridicata, care sa iti oblige genunchiul sa se indoaie la un unghi de 90 de grade sau mai putin.

Extensiile soldului solicita cel mai mare muschi din organism: gluteus maximus. Pentru ca efortul sa fie mai mare, trebuie sa folosesti o greutate in spatele genunchilor sau sa folosesti greutati speciale pentru gambe. O variatie interesanta a exercitiului este aceea in care stai cu trunchiul si soldurile sprijinite de o minge, mana sau direct pe podea si indoi genunchii, dupa care imediat incordezi muschii gluetus pentru a ridica picioarele la verticala

Alpinismul nu este strict un exercitiu pentru fese. De fapt aici sunt antrenati atat muschii spatelui cat si inima, mai ales ca in alipinism este vorba de escaladare, uneori chiar de aer rarefiat, care solicita destul de mult organismul. Asa ca o ora de alpinism poate arde pana la 390 de calorii.

Mersul pe bicicleta este foarte bun pentru inima dar si pentru muschii din zona soldurilor, pentru coapse si fese. Pe o bicicleta stationara alterneaza reprizele de 3 minute la 70-80 rpm cu cel de 2 minute la 100-110 rpm pe o perioada de circa jumatate de ora. La fel de eficiente in arderea caloriilor sunt si deplasarile pe o bicicleta normala, 45 de minute de ciclism putand duce la pierderea a pana la 335 de calorii

Alergatul, ca si mersul pe jos, este o activitate accesibila, care ajuta la pierderea in greutate. Insa din punct de vedere fizic, alergatul este excelent pentru modelarea feselor, mai ales daca incluzi in traseul tau si cateva dealuri. Sprinturile sunt o alta optiune pentru cei care vor sa isi intareasca posteriorul, arzand in acelasi timp cat mai multe calorii, aproximativ 474 pentru 45 de minute de alergare.

Kickboxing-ul este un excelent mod de antrenament . Loviturile de picior vor lucra coapsele, talia si fesele iar loviturile combinate vor exersa cu precadere abdomenul si il vor intari. In acest fel, se pot pierde pana la 500 de calorii in aproape o ora de antrenament.

Mersul pe jos este usor, il poti practica peste tot si nu cere nimic deosebit. Se pot arde pana la 300 de calorii pe ora in timpul unei plimbari.