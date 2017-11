Exercitii pentru imbunatatirea formei nasului

Fiind plasat in mijlocul fetei, nasul este foarte vizibil. Majoritatea celor care nu s-au nascut cu un nas mic sau nu sunt fericiti cu forma pe care o au, isi doresc sa se opereze.

In cazul in care nu sunteti multumuti de nasul pe care vi l-a dat natura, dar nu vreti sa apelati la medicii chirurgi, exista o multime de exercitii care pot fi efectuate pentru a ajuta la imbunatatirea formei nasului dumneavoastra.

Trebuie sa retineti faptul ca exercitiile nu vor aduce o schimbare radicala aspectului dumneavoastra, insa va va ajuta sa aratati mai bine.

Mai jos veti gasi cateva exercitii foarte simple pentru nas, pe care le puteti efectua la birou, in autobuz pe drumul spre casa, in timp ce in fata televizorului sau in pat.

Prese laterale

Acest exercitiu special va poate ajuta sa intariti muschii de pe marginea nasului, ajutandu-va sa va faceti ca nasul sa fie mai ingust. Tot ce trebuie sa faceti este sa respirati adanc si sa tineti aerul inauntru. Asezati degetele pe partile laterale ale nasului, in special in zonele apropiate de obraji. Respira cu forta. Eliberati degetele indexului. Efectuati totul de 10 ori.

Fiecare parte pe rand

Daca in cele de mai sus este necesar sa apasati pe ambele parti ale nasului, acest exercitiu va cere sa apasati pe o parte de fiecare data, dar sa inchideti complet nara. Incepeti prin blocarea narii stangi cu degetul aratator. Respirati profund prin nara dreapta. Tineti-l in jur de 4 secunde, eliberati-va nara stanga si blocati nara dreapta. Expirati. Eliberati-va si repetati, blocand mai intai nara dreapta. Faceti 3 seturi de 10 repetari.

Masaj circular

Masati muschii din nasul dumneavoastra pentru a ajuta la aducerea unor schimbari subtile pe termen lung.

Pentru a efectua acest exercitiu, intindeti-va sau inclinati-va. Utilizati degetele degetului mare si degetul pentru a efectua miscari circulare mici, mergand din partea de sus a podului nas spre partile laterale ale nasului, apoi din nou inapoi. Acest exercitiu de nas este, de asemenea, foarte recomandat pentru cei care au adesea o sinuzita sau migrena.