De ce nu te mai asculta corpul dupa 25 de ani

In jurul varstei de 25 de ani incep sa apara primele semne ale imbatranirii, atunci incepem sa simtim ca organismul nu ne mai ajuta. Trebuie sa inveti sa-l asculti si sa fii atent la nevoile sale.

Imbatranirea corpului incepe de la 25 de ani, desi pare greu de crezut, din pacate, asta este adevarul.

Dupa varsta de 25 de ani ti se pare ca te ingrasi si de la apa, iar noptile pierdute le vei resimtit zile intregi.

Iata schimbarile principale ale corpului pe care le resimti dupa 25 de ani

Nu mai esti la fel de energic

Dupa o noapte pierduta sau putin efort depus in plus, vei observa ca organismul tau se resimte mult mai rau. Nu mai are aceeasi rezistenta si asta din cauza tendoanelor care se slanesc, articulatiilor care devin din ce in ce mai rigide.

Incetineste metabolismul

Un metabolism lenes se datoreaza aportului scazut de energie. De la 25 de ani in plus nu iti mai permiti sa mananci orice si la orice ora. Caloriile incep sa se depuna mult mai usor si scapi mult mai greu de ele.

Aparitia riduriloe

Expunerea prelungita la soare si solar duce la aparitia ridurilor premature. Chiar si poluarea duce la aparitia lor si incepe sa-si puna amprenta tot mai rau pe aspectul nostru. Pentru a ameliora si preveni aparitia lor timpurie apeleaza la creme hidratante, bea multa apa si mai poti apela si la mastile faciale homemade.

Subtierea si albirea parului

Stresul si factorii de mediu, soare sau frig, duc la subtierea firului de par. Insa asta nu este un motiv de disperare, in cazul in care este tern si si lipsit de vitalitate este recomandata o hidratare corespunzatoare, un stil de viata sanatos, mastile de par, dar si tunderea regulata.