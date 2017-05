De ce ai cosuri pe barbie si cum sa scapi de ele

Ca si adult ai privilegiul de a vota, de a consuma alcool legal si de a inchiria o masina si totusi inca te lupti cu cosurile de pe barbie ca in adolescenta. In jur de 80% din tineri si adulti cu varste cuprinse intre 11 si 30 de ani sufera de acnee. Cosurile de pe barbie ii vizeaza in special pe adulti.

Ce inseamna acneea de pe barbie?

Conform spuselor lui Doris Day, un dermatolog care se specializeaza in tratementele cu laser si operatii dermatologice, cosurile de pe barbie sunt rezultatul unei schimbari hormonale.

“Uneori sunt femei care au incetat tratamentul cu anticonceptionale, iar uneori se dezvolta dupa adolescenta, ca o forma de acnee pentru adulti.”

Acesta iti recomanda sa te consulti cu un dermatolog pentru a intelege mai bine de ce are nevoie tenul tau si cum reactioneaza.

“O varietate de tratamente pot functiona, inclusiv anticonceptionalele cu hormoni.” Vizita la un specialist te poate asigura ca obtii tratamentul cel mai potrivit pentru tine si nevoile tale.

Studiile arata ca acneea este o problema care persista indiferent de varsta, dar femeile sunt cele mai afectate din cauza dereglarilor hormonale. Nutritia si dieta pot juca si ele un rol important.

Anumiti cercetatori iti sugereaza sa consumi acizi grasi esentiali, cum ar fi omega-3 pentru a echilibra uleiurile pielii si pentru a ameliora acneea. Alimente precum painea, chipsurile si cerealele zaharate de la micul dejun pot fi o cauza a acneei.

Vrei un alt sfat util? Fa miscare! Incearca sa depui efort fizic si sa transpiri de cateva ori pe saptamana pentru a reduce nivelul de cortizon.