Cum sa va curatati corect fata: metoda dubla de curatare

Multe femei sunt mai mult decat vinovate de a fi dormit cu machiajul pe fata, care ar putea fi considerat unul dintre cele mai grave pacate pe care le-ar putea sa le comita vreodata impotriva propriului ten.

Curatarea fetei este la fel de importanta ca si apa potabila. Desi este destul de simplu, considerat de bun simt si aproape fiecare om isi spala fata in fiecare zi, multi nu o fac corect. In timp ce apa curata si hidrateaza corpul, mai ales ca o contracarare impotriva consumului de sare si zahar, curatarea fetei indeparteaza toate lucrurile nenorocite care ar fi putut intra in contact cu acea zi.

Unele dintre acestea includ murdaria, excesul de ulei si celulele moarte ale pielii care formeaza straturi peste piele, daca sunt lasate nemancate pentru o lunga perioada de timp. Este mai rau atunci cand exista, de asemenea, machiaj implicate ca un alt strat. Aceasta, la randul sau, poate duce la blocarea porilor, la pielea iritata, la un ten neuniform si, adesea, la acnee. Imaginati-va ca nu aveti un dus de saptamani!

Metoda originala de curatare

Simpla curatare cu un produs de curatare a fetei, fie ca este vorba de sapun facial sau gel de curatare.

Cu toate acestea, acest lucru nu este suficient deloc. Curatarea care nu este suficient de bine poate lasa in continuare elemente murdare care pot provoca blocarea si iritarea pielii. Solutia este de a gasi mediul intre care nu se ia unul, ci doi pasi.

Dubla curatare

Cheia pentru curatarea dubla este utilizarea a doua metode de curatare diferite, ceea ce asigura ca fata poate fi curatata cu succes. Acesti doi agenti sunt un ulei de curatare si apoi o spalare faciala.

1. Folositi un ulei de curatare a fetei. Excesul de ulei produce acnee, dar uleiurile de curatare a fetei sunt formulate pentru a fi non-comedogene, ceea ce inseamna ca nu blocheaza porii si nu provoaca deloc acnee. Uleiul de curatare a fetei poate fi facut cu masline, orez, musetel si multe alte ingrediente naturale si rareori irita pielea. Pentru un ulei usor de curatat, ieftin si eficient, uleiul de masline Extra Virgin (organic) poate fi gasit cu usurinta la un supermarket. Uleiul de curatare reuseste, de asemenea, sa dizolve machiajul, in special versiunile impermeabile foarte usor. Se toarna o cantitate mica de ulei pe un tampon de bumbac si se sterge fata sau se utilizeaza direct prin aplicarea cu degetele si rotirea unor cercuri mici in jurul fetei si in zonele cu machiaj si murdarire persistente.

2. Apoi, se spala cu un cleanser facial delicat. Dupa ce cea mai mare parte a uleiului de curatare a fost sters sau clatit departe, pur si simplu utilizati agentul de curatare delicat pentru a lucra niste spuma pe fata timp de aproximativ o jumatate de minut, apoi clatiti cu apa calda pana cand nu mai este nici o urma de spuma sau ulei.

Odata cu descompunerea uleiului, cea mai mare parte a murdariei de pe fata a disparut, astfel incat sa poata fi indepartata cu usurinta, iar agentul de curatare delicat activat cu apa pentru a spala tot ce a mai ramas, rezultatul fiind o fata curata. O fata curata, care este mai putin predispusa la acnee, uscare si iritare.