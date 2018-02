Cum sa scapi de gusa cu ajutorul exercitiilor faciale

Unele persoane considera ca sunt prea grase din cauza grasimii in exces sau a gusei duble. Cu standarde preconcepute despre sanatate si fitness, multe persoane prefera sa nu aiba grasime pe fata. Iata cum poti scapa de ea.

Exista un tip de antrenament care iti face obrajii si barbia mai mici, iar pometii vor fi mai proeminenti.

In cadrul acestui antrenament trebuie sa clipesti de 15 ori in 4 seturi cu 30 de secudne pauza intre seturi.

Stand jos, da din cap in sus si in jos de 15 ori in 4 seturi cu un minut de pauza intre seturi. Ridicari de sprancene de 8-10 ori in 3 seturi cu 1-2 minute pauza intre seturi. Coborari de sprancene de 8-10 ori in 3 seturi cu 1-2 minute pauza intre seturi. Stand in picioare, da din cap intr-o parte si alta de 10-12 ori in 5 seturi cu un minut de pauza intre seturi.

Pe de alta parte, poti sa inchizi cate un ochi pe rand de 18-20 de ori in 4 seturi cu un minut de pauza intre seturi. Inchizi si deschizi gura dde 8-10 ori in 3 seturi cu 1-2 minute de pauza intre seturi. Mesteca guma de cate ori poti in 90 de secunde in 4 seturi cu 3 minute de pauza intre seturi. Zambeste in lateral de 10-12 ori in 2 seturi cu un minut de pauza intre seturi.

Asadar, slabitul fetei face parte din intregul procedeu de slabit. Pentru a obtine asta, este cel mai bine sa incorporezi o nutritie potrivita, exercitii regulate, odihna suficienta si atitudinea corecta in acest procedeu.