Cum sa scapi de grasimea de pe fata

Unele persoane se simt grase din cauza grasimii in exces sau a gusei. Iata cum poti scapa de grasimea de pe fata.

Cel mai bun antrenament pentru grasimea de pe fata te va scapa cu siguranta de aceasta. Aceasta tehnica reduce marimea obrajilor si a gusei, oferindu-ti un maxilar mai definit si pometi mai proeminenti.

Pentru primul antrenament trebuie sa clipesti de 15 ori in 4 seturi cu pauza de 30 de secunde intre ele. Da din cap in sus si in jos de 15 ori in 4 seturi cu pauza de un minut intre ele. Ridica-ti sprancenele de 8-10 ori in 3 seturi cu pauza de 1-2 minute intre ele. Da din cap in stanga si in dreapta de 10-12 ori in 5 seturi cu pauza de un minut intre ele.

Pe de alta parte, cel de-al doilea antrenament presupune clipirea unilaterala de 18-20 de ori in 4 seturi cu un minut de pauza intre acestea. Deschide si inchide gura de 8-10 ori in 3 seturi cu 1-2 minute de pauza intre ele. Mesteca guma timp de 90 de secunde in 4 seturi cu un minut de pauza intre acestea. Zambeste intr-o parte de 10-12 ori in 2 seturi cu un minut de pauza intre ele.

Asadar, pierderea grasimii face parte din pierderea in greutate. Pentru a obtine cele mai bune rezultate combina antrenamentele cu o dieta corespunzatoare, odihna si atitudinea corecta.