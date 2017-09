Cum sa scapi de grasimea de pe burta

In general, poti gasi pe toate drumurile indicatii despre cum sa scapi de grasimea de pe burta. Exista tot felul de diete traznite si de modele de exercitii care pretind ca pot face minuni in ceea ce priveste grasimea si, in special, cea de pe burta. Adevarul, insa, este unul foarte simplu. Nu exista nici un miracol, ci doar niste tehnici ce trebuiesc urmate.

Cum sa scapi de grasimea de pe burta si de ce!

Grasimea in exces si faptul ca esti supraponderal nureprezinta lucruri sanatoase, nici pentru organismul tau, si nici pentru propria-ti imagine. Iar asta este un adevar cunoscut de toata lumea, desi foarte putini sunt aceia care chiar fac ceva in acest sens. Insa, grasimea in exces este, in particular, un tip periculos de grasime pe care chiar nu iti doresti sa il porti dupa tine.

Studii recente au aratat ca posesorii de grasime in zona burtii sunt mult mai expusi la aparitia unui infarct, a unei forme de diabet sau chiar a unui tip de cancer. Desi poate parea ciudat, unul dintre modurile in care grasimea de pe burta contribuie la aparitia acestor boli tine de celulele de grasime din stomac care creeaza o rezistenta a respectivului individ la insulina.

Asta inseamna ca, corpul trebuie sa produca din ce in ce mai multa insulina, ceea ce pe termen lung genereaza o forma de diabet. De asemenea grasimea de pe burta are un rol important si in incetinirea metabolismului. De altfel s-a ajuns la concluzia ca grasimea de pe burta este mult mai periculoasa pentru organism decat grasimea situata in orice alta parte a corpului.

Cum sa scapi de grasimea de pe burta cu ajutorul dietei

Solutia evidenta este sa renunti la grasimi. Ce-i drept nu trebuie sa devii vegetarian (desi asta ar ajuta cu siguranta), insa trebuie sa te limitezi la alimente sarace in grasimi cum ar fi pieptul de pui sau de curcan. Daca vrei ca dieta sa aiba efect evita carnea in sange pe cat posibil iar daca trebuie sa mananci neaparat , nu consuma o portie mai mare decat dimensiunea pumnului tau.

De asemenea pestele este o solutie foarte buna, chiar si pestele gras asa cum este somonul. Evident nu consuma carne prajita si ca o curiozitate, nu manca si pielea de pe pui sau de la curcan avand in vedere ca la pasarile acestea cea mai multa grasime se gaseste in zona pielii.

Alte meniuri pe care trebuie sa le eviti daca vrei sa slabesti includ sunt prajelile de orice fel, mancarurile uleioase cu paste sau alte sosuri grase. Nici garniturile de salate nu sunt lipsite de pericol asa ca ai de ales intre a folosi o garnitura de salata cu putine grasimi sau a nu folosi nici un fel de garnitura in general. In acelasi timp incearca sa mananci mai multe fructe si legume proaspete.

Desi nu este o metoda care sa dea rezultate peste noapte, dieta te poate ajuta sa scapi de grasimea de pe burta.

Mai departe sa vedem cum se poate scapa de grasimea de pe burta cu ajutorul exercitiilor

In primul rand trebuie sa stii ca aproape orice exercitiu fizic te va ajuta sa scapi de grasimea de pe burta cu conditia sa exersezi regulat si pentru cel putin 20 de minute. De fapt, chiar si o plimbare scurta de 20 de minute, facuta zilnic, va ajuta la eliberarea de grasimea de pe burta.

Exista doua tipuri de exercitii care s-au dovedit a fi foarte eficiente pentru lucrarea zonei stomacale. Cu alte cuvinte, aceste exercitii iti permit sa scapi de cat mai multa grasime intr-un timp cat mai scurt.

Primul asemenea exercitiu este innotul. Aici nu este vorba insa despre balacit sau despre innotul lenes pe spate. De fapt vorbim de ture de bazin facute viguros intr-un timp cat mai scurt, innotul fiind excelent pentru tonifierea intregului corp.

Al doilea exercitiu care te va scapa de grasimea de pe burta sunt exercitiile yoga Pilates. Aceste exercitii iti tonifica muschii stomacali si in plus iti ofera si o cale de a scapa de stress.

