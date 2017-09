Cum sa iti dai seama cu siguranta daca produsul acela nou de infrumusetare iti provoaca o eruptie de cosuri

Daca esti chiar si foarte putin predispusa la aparitia cosurilor stii cat de greu este sa testezi un produs nou. “Oare cosul acesta de sub piele a aparut din cauza perioadei aceea a lunii sau e din cauza noii creme hidratante?” “Punctele de grasime sunt de la cele 4 margarita de aseara sau de la iluminatorul acela nou?” Cel mai amuzant este ca nu stii niciodata cu siguranta de unde vine problema.

Iata cum iti poti da seama daca noile tale produse de infrumusetare sunt de vina pentru eruptia de cosuri

1. S-a intamplat ceva major in viata ta recent?

Este tentant si usor sa dai vina pe noile tale produse pentru cosuri, insa tenul nostru erupe din multe motive, inclusiv din cauza factorilor de mediu, a schimbarilor hormonale, a stresului, a dietei, a anxietatii etc.

Daca te-ai despartit recent de iubitul tau si ai mancat ciocolata toata saptamana si ti-ai luat si o noua crema cauta o explicatie mai evidenta la inceput, apoi incearca noul produs din nou peste cateva saptamani dupa ce corpul tau s-a calmat.

2. Cosurile par normale?

Tie ti se par normale? Toata lumea stie cum arata cosurile lor normale. Tu stii daca ai mici puncte de grasime pe frunte sau cosuri chistice pe barbie.

De asemenea inseamna ca stii ce nu este normal pentru fata ta, cum ar fi un cos mare pe obraz. Daca e ceva ce vezi rar pe piele, in mod special in locuri unde nu iti apar niciodata, atunci un produs nou este cel mai probabil vinovat.

3. Folosesti un produs activ?

Produsele active fac parte dintr-o categorie de produse ce contin ingrediente active, precum acid salicylic, retinoizi, peroxid de benzoil, vitamina C si E care iti afecteaza in mod direct tenul. Retinolul, de exemplu intra imediat in piele si iti regenereaza tenul, in timp ce vitamina C stimuleaza productia de colagen.

Desi aceste produse active pot schimba serios aspectul tenului (te scapa de riduri, pete, roseata, cosuri etc) mai mereu cauzeaza o eruptie de cosuri cand incepi prima oara sa le folosesti.

Nu toata lumea are aceasta problema, insa daca tenul tau este predispus la acnee, nu te speria daca incep sa iti apara cateva cosuri in primele saptamani dupa ce incepi sa folosesti un produs activ. Eruptia va disparea intr-o saptamana sau doua.

Aceste produse accelereaza procesul natural de exfoliere al tenului, aducand la suprafata tot sebumul si mizeria. In loc sa iti apara intr-o luna, iti apar acum cosurile.

Daca tot nu iti este clar, incearca sa nu mai folosesti produsul respectiv timp de trei saptamani, apoi sa il introduci iar timp de trei saptamani. Daca iti apar din nou cosuri, iata raspunsul tau.