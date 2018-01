Cum sa folosesti vaselina pe par

Parul tau se deterioreaza usor, creste greu sau nu are stralucire? Floseste vaselina pe par pentru a obtine un par sanatos si frumos!

Aceasta a fost initial folosita ca o modalitate de a vindeca taieturile si arsurile, dar a fost de asemenea folosita ca lubrifiant pentru uz casnic. Cu putina grija, vaselina va poate oferi un par stralucitor, fara daune, cu costuri mici.

Beneficii ale folosirii vaselinei pe par

Vaselina pentru varfuri despicate

Motivul pentru care parul se despica si se rupe este cel mai probabil pentru ca este uscat. Parul uscat are un aspect nesanatos si face parul predispus la deteriorare. La fel ca si pielea, parul are nevoie de umiditate pentru a ramane sanatos. Ia in considerare buna ingrijire a parului.

Daca aveti par natural stralucitor sau in stare sanatoasa, probabil ca nu aveti nevoie de vaselina pentru ingrijirea parului. S-ar putea sa ai noroc. Daca aveti par uscat sau deteriorat, vaselina ar putea fi o optiune buna.

Poate doriti sa utilizati vaselina pentru a va hidrata si hrani parul. Pe aceasta cale impiedicati despicarea varfurilor si permiteti cresterea unui par mai puternic.

Vaselina pentru cresterea parului

Daca problema ta este cresterea parului, poti aplica o cantitate mica de vaselina pe scalp. Maseaza scalpul pentru radacini mai puternica si pentru a preveni caderea parului. Deoarece nu doresti ca parul tau sa aiba un aspect gras, ia putina vaselina pe degete si maseaza radacinile. Nu o intinde pe toata lungimea deoarece nu va ajuta la cresterea parului. Dupa aceea spala-te pe cap cu sampon si balsam. Pe aceasta cale vaselina va intari radacinile fara a face restul parului sa arate gras.

Cum sa aplici vaselina pe par

Daca doriti un tratament mai general al parului pentru protectie, puteti aplica vaselina pe par o data pe saptamana. Va recomandam acest tratament doar daca aveti nevoie de intarirea generala a parului. Cel mai bun moment pentru a aplica vaselina pe par in acest caz este inainte de culcare. In acest fel, veti permite produsului sa intre in scalp si in par. Pur si simplu luati putina vaselina pe varful degetelor si frecati-va scalpul asa cum a fost descris mai inainte. Cu toate acestea, nu doriti ca vaselina sa va deterioreze perna, asa ca este recomandat sa puneti o casca de dus curata si uscata peste parul dvs. inainte de a merge la culcare. Daca nu aveti o casca de dus, puteti infasura un prosop curat in jurul pernelor.