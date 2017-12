Cum poti folosi sarea pentru infrumusetare

Sare de mare este un condiment bine-cunoscut. Este, de asemenea, adesea folosit ca un remediu pentru o mare varietate de probleme, de la leziuni orale la piciorul atletului.

Cu toate acestea, sarea de mare este adesea dispretuita de persoanele cu boli de inima sau de cei care doresc sa renunte la ea, deoarece este cunoscuta pentru faptul ca iti face tensiunea sa creasca daca este administrata in cantitati mari. Este, de asemenea, evitata de cei care vor sa slabeasca deoarece consumul acesteia in exces duce la retentia de apa.

Asadar, fara alte adaugiri, aici sunt cateva dintre cele mai bune beneficii pentru frumusete ale sarii de mare:

Ten radiant

Puteti adauga o lingurita de sare de mare intr-un pic de ulei de masline, ulei de nuca de cocos sau orice alt ulei vegetal la care aveti acces usor. Masati usor amestecul pe fata si gat timp de un minut sau doua si apoi spalati-va cu sapun si apa, pentru a oferi tenului un aspect stralucitor. Doar cateva lucruri de retinut: faceti aceasta exfoliere cu sare de mare cat de usor puteti si efectuati acest lucru nu mai mult de doua ori pe saptamana.

Acnee imbunatatita

Sarea de mare poseda proprietati antimicrobiene si de aceea este adesea dizolvata in apa si utilizata ca gargara pentru tratarea ranilor orale, inflamatiei gingiilor si durerii in gat. De asemenea, puteti profita de capacitatea sarii de mare de a elimina bacteriile daca suferiti de acnee. Tot ce trebuie sa faceti este sa dizolvati o lingurita de sare intr-o jumatate de cesti de apa si sa folositi o minge de bumbac pentru a aplica in zonele cu probleme. Dupa cateva minute, spalati-va pe fata.

Remediu pentru eczema si psoriazis

Fara indoiala, prezenta eczemelor sau a psoriazisului va poate face sa va simtiti incomod si mai putin increzatori. Din fericire, oricare dintre conditiile de piele mentionate este ceva care poate fi gestionat intr-un mod extrem de ieftin si eficient si care implica utilizarea de sare de mare. Se dizolva o ceasca de sare de mare in apa calduta din cada si apoi stai in ea timp de cateva minute. Facand acest lucru in mod regulat, puteti fi siguri ca eczema sau psoriazisul nu va vor afecta atat de mult.