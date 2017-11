Cele mai ieftine trucuri de infrumusetare! Orice femeie ar trebui sa le stie

O femeie poate arata frumos fara sa cheltuie sume considerabile de bani si fara sa depuna un efort foarte mare. Iata o serie de trucuri ieftine care iti vor schimba total viata:

– Cum sa faci rujurile vechi sa arate ca noi

Ia cutiuta de ruj sau gloss si pune o candela sub ea, in momentul in care se va incalzi, culoarea se va topi si se va imprastia uniform in recipient. Cand se raceste complet il vei putea folosi pentru multa vreme.

– Incalzeste ustensilele de ondulat genele

Pentru a mentine pozitia curbata a genelor pentru o perioada cat mai lunga este recomandat sa tineti ondulatorul de gene sub jet de apa calda sau sa-l incalzesti su uscatorul de par.

– Vaselina impotriva punctelor negre

Spala bine fata si aplica putina vaselina, apoi acopera zona cu folie alimentara si pune deasupra un prosop cald. Dupa 5 minute stoarce usor punctele negre.

– Cum sa faci pensulele de make-up sa reziste mai mult

Este recomandat sa le speli regulat si sa le usuci la verticala.

– Balsam de buze pentru cuticule

Daca vrei sa-ti hidratezi cuticulele, dar nu ai un ulei special pentru unghii si maini, poti folosi cu incredere balsamul de buze. Acesta va hidrata pielea din jurul unghiilor si vor vindeca micro-fisurile.