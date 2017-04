Cele mai bune si ieftine metode sa scapi de riduri: masti de fata si ingrediente minune pentru ten

Ridurile sunt una dintre problemele de estetica cu care se confrunta majoritatea femeilor, de la varste din ce in ce mai fragede. Fie ca este vorba despre mediul poluat in care traiesc, despre felul in care isi ingrijesc pielea sau despre stresul zilnic din cauza caruia fata si tenul au foarte mult de suferit, ridurile apar cu siguranta mai devreme sau mai tarziu.

Insa, prevenirea si tratarea lor este destul de simpla, daca sunt cunoscute o serie de solutii la indemana oricui, unele masti de fata cu efecte incredibile si de ce nu unele ingrediente care ajuta la intinderea pielii fetei chiar si la relaxarea acesteia.

In primul rand, exista cateva reguli esentiale pentru prevenirea ridurilor si pentru a aveaun ten cat mai intins.

Factorii majori care conduc la imbatranirea prematura a tenului si la aparitia ridurilor sunt tigarile, lipsa odihnei, hidratarea isuficienta, alcoolul in exces, expunerea la un mediu poluant.

Modul in care aratam si ne simtim este dictat in proportie de 80% de stilul de viata. Iata cateva moduri prin care putem preveni imbatranirea prematura si aparitia prematura a ridurilor.

Demachiere dimineaţa şi seara. Fie că ne machiem sau nu, curăţarea tenului este necesară de două ori pe zi, dimineaţa şi seara. Daca nu te demachiezi, urmele de machiaj sau de praf pot bloca porii, iar datorita acumularii sebumului, se pot forma punctele negre.

Renuntarea la fumat. Studiile arata ca fumatul pe o perioada lunga de timp te poate imbatrani cu 5 pana la 10 ani. Fumul de tigara are un impact major asupra tenului tau, impiedicand circulatia sangvina si este redusa productia colagenului si a elastinei, iar pielea isi va pierde elasticitatea si fermitatea

Renunta la solar. Expunerea la solar pe langa riscul ridicat de cancer de piele, favorizeaza imbatranirea prematura, aparitia ridurilor si pigmentarea pielii.

Dormi! În timpul somnului pielea se regenerează şi aspectul ei se va îmbunătăţi considerabil. Somnul aduce numai beneficii pentru pielea ta, de aceea trebuie să respecţi orele de somn şi să eviţi pe cât posibil nopţile albe.

Foloseste cosmetice pentru tipul tau de ten. Alege produse care sunt destinate tipului tau de ten. Există patru tipuri de ten: normal, gras, uscat şi mixt. Daca utilizezi creme şi loţiuni care nu ţin cont de tipul de ten pot avea ca efect advers supra tenului tau producerea alergiilor, eczemelor, coşurilor şi uscarea excesivă a pielii.

Odata ce reusesti sa respecti aceste reguli, iata o serie de ingrediente care ajuta nespus de mult la intinderea pielii si la dizolvarea ridurilor.

BICARBONATUL DE SODIU – EXFOLIANT NATURAL

Exfolierea nu este un moft, ci o necesitate pentru a indeparta pielea moarta si impuritatile. Nu trebuie sa dai banii pe creme si geluri exfoliante scumpe, ci sa recurgi la o metoda mult mai ieftina si sanatoasa: bicarbonatul de sodiu.

Expertii sustin ca micile granule de bicarbonat elimina comedoanelor care formeaza punctele negre, pielea moarta, lasand in urma un ten mult mai fin, curat si luminos. Mai mult, bicarbonatul de sodiu are si proprietati antiseptice.

Amesteca patru lingurite de bicarbonat cu o lingurita de apa, apoi aplica solutia pe fata, masand usor in sens circular. Lasa bicarbonatul sa actioneze doua minute, clateste cu apa calduta, apoi clateste cu apa rece, pentru a inchide porii.

LAMAIA – EMOLIENT NATURAL

Atata vreme cat lamaile nu vor disparea de pe piata, uita de cremele emoliente sau hidratante. Lamaia este un remediu ideal pentru pielea uscata. Acidul citric elimina celulele moarte de pe suprafata pielii, lasandu-ti pielea mult mai fina si mai hidratata.

Taie o lamaie pe jumatate si maseaza cu partea taiata zonele cu piele uscata, inclusiv genunchii, coatele sau calcaiele. In cateva zile vei sesiza diferenta.

MENTA – INAMICUL COSURILOR

Aceasta planta miraculoasa reuseste sa elimine cosurile fara a usca pielea sau a o irita. Frunzele de menta reduc roseata si inflamatia, dar si actioneaza ca un astringent.

Pune cateva frunze de menta si o lingurita de lamaie intr-un blender si amesteca-le bine. Pasta obtinuta va schimba temporar pH-ul pielii, prevenind dezvoltarea de bacterii. Acopera cosurile cu aceasta pasta, lasand-o sa actioneze aproximativ 15 minute, apoi clateste cu apa rece. Repeta aceasta procedura de doua ori pe zi pana ce cosurile vor disparea.

PATRUNJELUL – ANTI-CEARCAN NATURAL

Vrei sa scapi de cearcane, insa cremele nu au niciun efect? De ce nu incerci un mic truc ieftin si natural.

Patrunjelul este bogat in vitamina K, un nutrient care reduce fluxul sanguin, factorul cheie in cazul formarii cearcanelor.

Pune o mana de funze de patrunjel si doua lingurite de iaurt simplu intr-un blender si mixeaza pana obtii o pasta. Pune aceasta pasta, care are atat efect racoritor, cat si hidratant, in zona cearcanelor. Las-o sa actioneze 20 de minute, apoi clateste cu apa calduta.

Iar odata ce folosind una dintre aceste metode tenul tau devine mult mai curat, incearca una dintre mastile de fata cu ou care vor face ca ridurile sa dispara aproape de tot.

Albusul oului, fiind foarte bogat in proteine, este perfect pentru a oferi fermitate tenului, micsoreaza porii si poate corecta in timp liniile fine de la

baza ochilor si ridurile. Totodata, albusul de ou este cat se poate de indicat pentru femeile cu tenul gras sau acneic, avand proprietatea de a regenera si curata

pielea.

Galbenusul de ou, pe de alta parte, este indicat pentru femeile care au pielea uscata sai cicatrizata. Galbenusul de ou este bogat in grasimi, colesterol si

retinol, ceea ce ajuta la hidratarea, intinerirea si exfolierea pielii.

Asadar, mastile de fata cu ou sunt unele dintre cele mai complete existente pana in ziua de azi. In cele ce urmeaza, va vom prezenta cateva retete de masti de fata

cu ou, dedicate mai multor tipuri de ten:

1. Masca cu albus, indicata pentru pungile de sub ochi, riduri fine si pori mari.

Pentru a prepara masca cu albus este nevoie doar sa intindeti albus de ou crud in jurul ochilor si sa-l lasati sa actioneze timp de 15 minute. Dupa aceea, clatiti ochii cu apa calda.

2. Masca cu ou si miere, folosita impotriva acneei.

Aceasta masca este dedicata in special femeilor cu tenul uscat si acneic. Se amesteca un ou intreg crud cu o lingurita de miere iar cu pasta obtinuta se acopera intreaga fata. Se lasa sa actioneze 15 minute dupa care se spala fata cu apa calda. Masca aceasta va micsora porii, va tonifia pilea si va distruge din bacteriile existente care sunt principala cauza pentru aparitia acneei la femei.

3. Masca cu ou si vin rosu

Vinul rosu, un antioxidant foarte puternic, in combinatie cu albusul de ou creaza o masca de fata incredibil de sanatoase. Se amesteca albusul unui ou cu 3 linguri de vin rosu si cu o lingurita de miere, dupa care se aplica pasta obtinuta pe fata. Se lasa sa actioneze 20 de minute dupa care se clateste cu apa calduta. Aceasta masca va sterge practic ridurile fine si va hidrata si vitaminiza pielea.

4. Masca cu ou si dovlecel

Aceasta masca se preteaza pentru toate tipurile de piele, avand rolul de exfoliere, reducere din riduri si micsorarea porilor mari. Se bate albusul unui ou, se adauga o lingurita de iaurt, una de miere si 200 de grame de dovlecel facut piure. Se amesteca pana se obtine o pasta care se aplica pe fata si se lasa sa actioneze timp de 10 minute. Dupa aceea se clateste cu apa calduta.