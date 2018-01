Cel mai bun exfoliant pentru tipul tau de ten

Exfoliantii sunt miraculosi pentru tenul acneic, textura neuniforma sau hiperpigmentare, dar nu exista unul universal pentru toate tipurile de ten.

Iata ce functioneaza cel mai bine in functie de tipul de ten:

Exista doua tipuri de scruburi

Exfolierea curata celulele de piele moarte de la suprafata si exista doua moduri prin care poti face asta. Exfoliantii chimici dizolva lipiciul care tine celulele moarte pe piele, iar cei fizici le curata prin frecare.

Cel mai bun exfoliant pentru ten uscat

Daca ai ten uscat, ceea ce poate infunda porii, este candidatul perfect pentru exfolierea chimica. Dr. Gross iti recomanda sa stai departe de scruburi pentru ca pot fi prea dure pentru tenul tau uscat.

Cel mai bun exfoliant pentru tenul gras/ acneic

Se recomanda folosirea unui produs salicilic bazat pe acid. Elimina uleiul in exces de pe piele in timp ce exfoliaza celulele moarte de la suprafata tenului. Daca ti se usuca fata, fa pauza o noapte sau doua.

Cel mai bun exfoliant pentru tenul mixt

Acidul glicolic este cel mai bun in acest caz deoarece functioneaza atat pe tenul uscat, cat si pe cel uleios. Este solubil in apa asa ca nu intra in pori la fel de tare ca si acidul salicilic solubil in ulei. Poate elimina uleiul de la suprafata pielii si exfolia celulele moarte la fel de bine, fiind o optiune perfecta pentru tenul mixt.