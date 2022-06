Ce se intampla daca iti speli parul cu suc? Rezultatul este neasteptat

Sunt zile in care parul nu iti sta asa cum ti-ai dori? Iata o solutie banala care te-ar putea ajuta. Astazi iti explicam ce se intampla. de fapt, daca iti speli parul cu suc.

Te-ai gandit vreodata sa-ti aplici suc in par? Ei bine, ai sa ramai uimita, insa s-a descoperit recent ca sucul, in general Cola, face minuni atunci cand il aplici in par.

Ce se intampla daca iti speli parul cu suc?

De-a lungul timpului, au aparut in mediul online tot felul de trucuri neobisnuite pentru par. Dincolo de leacurile babesti, transmise din generatie in generatie, exista si unele cu o tenta mai moderna.

Unul dintre acestea este folosit de femeile care isi doresc sa obtina rapid un par stralucitor. Ai nevoie de un singur ingredient, cat se poate de banal: celebra bautura Coca Cola sau unele asemanatoare ca si compozitie cu aceasta.

Chiar daca ti se pare ca suna ciudat si ai anumite retineri in ceea ce priveste acest remediu, merita sa ii acorzi o sansa.

Cola este bogata in acid fosforic, iar asta inseamna ca nivelul de pH este mai mic decat in sampoanele pe care le folosim zilnic. In momentul in care iti torni Cola in par, acesta devine mult mai stralucitor.

Rezultatele apar la toate tipurile de par, sustin cei care au folosit deja aceasta substanta banala pentru podoaba capilara.

Cum trebuie sa procedezi?

Te speli pe cap asa cum o faci in mod normal, apoi toarna Cola pe parul proaspat spalat. Lasa sucul sa se usuce timp de 5-10 minute si spala-te din nou cu sampon.

Rezultatele ar trebui sa se vada imediat, iar parul tau sa capete o stralucire de invidiat.