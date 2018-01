Cauze ciudate pentru care iti apar cosuri! Nu multi sunt cei care le stiu

Iti apar in mod constant cosuri, insa nu iti dai seama care este cauza acestora. Motivele s-ar putea sa te surprinda. In cele mai multe cazuri acneea apare in adolescenta, insa sunt si numeroase persoane care se confrunta cu aceasta problema la maturitate! Iata cinci cauze ciudate pentru care apar cosurile.

Consumul mare de sucuri naturale

Sunt benefice pentru sanatate, avand un aport mare de vitamine si minerale, insa aduce organismului foarte mult zahar.

Nivelul ridicat de zahar, fie el si natural, poate cauza dereglari hormonale si astfel la aparitia cosurilor.

Prea multe produse cosmetice

Cu toate ca par potrivite pentru tipul tau de ten, produsele cosmetice incarca si blocheaza porii.

Un gel de curatare si o crema hidratanta sunt ideale atunci cand nu ai probleme cu tenul, nu trenuie sa-l incarci in mod inutil.

Telefonul mobil

Chiar daca suna ciudat, telefonul poate produce aparitia acneei. Atunci cand nu il cureti in mod regulat, el se umple cu bacterii si acestea vor ajunge pe fata ta si se vor transforma in cosuri si puncte negre.

Gelul de curatare

Cele mai multe dintre ele sunt agresive cu pielea (mai ales cele exfiliante).

Ph-ul gelurilor de curatare nu este tot timpul cel potrivit pentru tine si asta poate duce la inflamatii si iritatii.